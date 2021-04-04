أخبار الصباح

< منحة

أثارت مذكرة صادرة عن المديرية العامة للوقاية المدنية، أول أمس (الأربعاء)، والتي تعتزم من خلالها تعليق صرف تعويضات التغذية والساعات الليلية المتعلقة بالسنة الجارية إلى السنة المقبلة، استياء في صفوف رجال الوقاية المدنية، الذين لم يستسيغوا أن يكون الترشيد سببا في حرمانهم من مكتسباتهم. وتبرر المديرية قرارها بترشيد النفقات، بعد التراجع الملحوظ في الموارد المخصصة لها.

(ع. ك)

<"قادمون"

طلب قادة تيار "قادمون"، أخيرا، من رئيس الجلسة بمحكمة الاستئناف بالرباط، تأجيل إدخال قضية صراعهم مع نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إلى المداولة إلى غاية 26 ماي المقبل، دون تقديم تبرير. وحسب مصادر مطلعة، فإن الملف أخذ منحى آخر، بعد دخول أطراف حكومية على الخط، إذ تتخوف أطر حزبية من أن تصدر المحكمة قرارا ينصف تيار "قادمون"، ما يجعل شرعية قيادتها في المحك، بسبب اختلالات تنظيمية عديدة.

(م. ل)

<"قرقوبي"

أوقفت عناصر فرقة محاربة المخدرات بالقنيطرة، بالتنسيق مع مصالح "ديستي"، أول أمس (الأربعاء)، شخصين ضمن شبكة مختصة في تهريب الأقراص المهلوسة "قرقوبي"، وحجزت 5535 حبة، بعد اعتراض أفرادها بمحطة الأداء "المناصرة" على الطريق السيار الرابط بين طنجة والقنيطرة. وحجزت عناصر التدخل أسلحة بيضاء وسيارتين ومبلغا ماليا يفوق 10 آلاف درهم، وحررت مذكرة بحث في حق ثالث لاذ بالفرار.

(ع. ل)

< هدم

ورطت وزارة الداخلية رؤساء جماعات في قرارات وضعتهم تحت طائلة الفصل 590 من القانون الجنائي والمتابعة بجناية هدم مبان مملوكة للغير عمدا، إذ أنجزت مصالح سلطة الوصاية تقارير مفادها أن رؤساء مجالس سلكوا مسطرة غير سليمة لتنفيذ قرارات تفوح منها رائحة تصفية حسابات شخصية ضيقة، رغم أنها كانت موضوع مصادقة في المجالس الجماعية إبان دورات استثنائية.

(ي. ق)