بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها ، صباح اليوم (الجمعة)، بتسجيل ارتفاع في أداء مؤشرها الرئيسي”مازي”، الذي تقدم بنسبة 0,15% إلى 11.570,42 نقطة.

وبدوره، سجل مؤشر “موروكو ستوك أنديس”، (MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، 944 نقطة. كما سجل ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر 9.407,77 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، ربح مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ، 0,10% ، ليستقر في 10.554,51 نقطة، بينما ارتفع “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد” بنسبة 0,05% إلى 9.884,61 نقطة .

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، فسجل 882,76 نقطة ( 0,20%).