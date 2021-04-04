انكماش الاقتصاد بناقص 7.1 %

سجل الاقتصاد الوطني انكماشا، خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، بناقص 6 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019، وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، في انتظار المعطيات النهائية، تراجع الناتج الداخلي الإجمالي بناقص 7.1 في المائة، خلال السنة الماضية، مقارنة بالتي قبلها. وأوضحت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الأولي انخفضت بناقص 6.8 في المائة في الفصل الرابع، بسبب تراجع أنشطة القطاع بناقص 7.3 في المائة، وارتفاع طفيف في أنشطة الصيد البحري بنسبة 0.3 في المائة.

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الصناعي تراجعا بناقص 1.6 في المائة، خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، مقابل ارتفاع بـ 2.9 في المائة، خلال 2019. وأشارت المندوبية، بهذا الصدد، إلى أنه باستثناء الصناعات الاستخراجية التي سجلت نموا بـ 8.9 في المائة، شهدت باقي مكونات القطاع نسب نمو سلبية، وشهدت أعلى نسب التراجع في البناء والأشغال العمومية، إذ انخفضت القيمة المضافة لهذا المكون بناقص 6.7 في المائة.

وسجل تراجع في القيمة المضافة لقطاع الخدمات بناقص 7.5 في المائة، بعد تسجيلها ارتفاعا بنسبة 3.9 في المائة، خلال 2019، وأرجعت المندوبية ذلك إلى التأثر الملحوظ لأداء الفنادق والمطاعم التي انخفضت قيمتها المضافة بناقص 57 في المائة، والنقل الذي سجل نسبة تراجع وصلت إلى 18.6 في المائة، في حين تقلصت القيمة المضافة للنشاطات التجارية بناقص 8.2 في المائة.

وعرفت القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية تراجعا، خلال الفترة ذاتها، بناقص 5.5 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 3.5 في المائة، خلال 2019. وانكمش الطلب الداخلي بناقص 5.5 في المائة، إذ سجلت نفقات الأسر انخفاضا بناقص 4.3 في المائة.

عبد الواحد كنفاوي