معهد ملكي في مهب المصالح

تلقت حبيبة لقلالش، المديرة العامة الجديدة للمكتب الوطني للمطارات، نداء من عاملين ومسؤولين في أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، يطلبون من خلاله تدخلها العاجل لـ «إيقاف العبث ووضع حد لاختلالات خطيرة».

وقرر المكتب النقابي لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تعليق الحوار الاجتماعي إلى غاية تنزيل مضامين محضر الاتفاق الموقع عليه من قبل الإدارة.

وعقد أعضاء المكتب المذكور، مستهل الأسبوع الجاري، اجتماعا تواصليا بهدف مناقشة المستجدات الأخيرة بالمؤسسة، وكذلك لتقييم مدى تنزيل مضامين الاتفاق الموقع مع إدارة الأكاديمية، يوليوز الماضي. ويسود استياء عارم داخل الأكاديمية مبعثه تعنت وتباطؤ غير مبررين للإدارة في تنزيل مطالب «منطقية ومشروعة، خصوصا أن جلها غير مادي وسهل الإنجاز، إذ تقدمت الهيأة النقابية بمقترحات لتنزيل النقاط المتفق بشأنها، لكن دون جدوى ما أشعل فتيل احتقان غير مسبوق وموجة استنكار ضد التمادي في اتباع «نهج العبث والعشوائية والمزاجية وتقديم المصالح الشخصية، ما أدى إلى غليان داخل المؤسسة». ولم تخرج الأكاديمية، التي تخضع شهاداتها لتأشيرة جامعة الحسن الثاني بالبيضاء، عن حالة الاضطراب في عدد من معاهد التعليم العالي، على حد وصف المرصد الوطني للتربية والتكوين، الذي سجل تزايد التوتر بين الفاعلين والحكومة.

ياسين قُطيب