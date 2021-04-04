تواضع الأسود على طاولة لقجع

الرئيس يجتمع بخاليلوزيتش لتقييم الأداء ووادو يصف المنتقدين بـ «الذئاب الجائعة»

علمت «الصباح» أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة دعا وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، إلى اجتماع طارئ اليوم (الجمعة)، أو غدا (السبت)، لتقييم حصيلة المنتخب الوطني في المرحلة الأخيرة، ضمنها الجولتان الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكامرون 2022.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق ردود الأفعال المتباينة بشأن تراجع مستوى الأسود في الفترة الأخيرة، خصوصا في مباراتي موريتانيا وبوروندي الجمعة والثلاثاء الماضيين، رغم توفر المنتخب على أفضل المحترفين في الدوريات الأوربية.

وكشفت مصادر مطلعة، أن لقجع سيتوصل بتقرير مفصل حول مجمل الملاحظات المتعلقة بأداء اللاعبين، وأسباب تراجعهم المريب، علما أن الجامعة توفر كل الظروف اللوجستيكية والمالية، من أجل إنجاح مشروع تكوين منتخب قادر على التأهل إلى مونديال قطر والفوز بكأس أمم إفريقيا بالكامرون 2022.

ونفت المصادر نفسها إمكانية حدوث تغييرات بطاقم الأسود، رغم الانتقادات، التي شملت بعض المدربين المساعدين في الفترة الأخيرة، بسبب عجزهم عن تقديم الإضافة المطلوبة، كما وضعت الناخب الوطني في قفص الاتهام، جراء تغيير نهجه التكتيكي بين حين وآخر، إضافة إلى افتقاده للمنهجية في العمل والتدريب.

وسار عبد السلام وادو، الدولي المغربي السابق والإطار الوطني، عكس هذه الانتقادات، عندما اصطف إلى جانب خاليلوزيتش، عقب الانتقادات، التي تعرض لها بعد مباراتي موريتانيا وبوروندي.

وجدد وادو دعمه الكامل للناخب الوطني في تدوينة جديدة، واعتبره صادقا وصريحا «دعمي لهذا المدرب الصادق والصريح، إنه يشتغل بمبادئ لا تترك أي فرصة للغشاشين وذوي النيات السيئة».

وهاجم وادو منتقدي خاليلوزيتش، واصفا إياهم ب»الذئاب الجائعة»، قبل أن يتابع «إنك ستنجح بكل تأكيد إذا واصلت عملك بالمنتخب، لأن أي مشروع يتطلب وقتا طويلا، من أجل تنزيله وتنفيذه».

عيسى الكامحي