موتسيبي يصدم الجزائر بقرار جديد

زكى لقجع رئيسا لمالية «كاف» وضم أبوريدة وبينيك إلى لجنة الطوارئ

قرر باتريس موتسيبي، رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، تزكية فوزي لقجع، رئيس الجامعة في منصبه رئيسا للجنة المالية، خلال الاجتماع المنعقد، أول أمس (الأربعاء)، عبر تقنية المناظرة المرئية.

وكشفت مصادر مطلعة، أن رئيس «كاف» تمسك ببقاء لقجع على رأس اللجنة نفسها، رغم تنازله عن منصبه نائبا ثانيا للرئيس، لفائدة الموريتاني أحمد ولد يحيى، بالنظر إلى درايته بشؤون التدبير المالي.

واتخذت «كاف» مجموعة من القرارات، التي وصفت بالهامة خلال اجتماعها، بحضور الأمين العام فيرون موسينغو أومبا، ضمنها اختيار سعيد عرب، رئيس الاتحاد الصومالي، للالتحاق بالمكتب التنفيذي للكنفدرالية الإفريقية، وتعيين المصري هاني أبوريدة والنيجيري أماجو ملفين بينيك، عضوين جديدين في لجنة الطوارئ، والإيفواري جاك برنارد أنوما والجنوب إفريقي دانيال الكسندر جوردان مستشارين.

وتلقى الاتحاد الجزائري لكرة القدم صدمة جديدة عقب التعيينات الجديدة، إذ ظل يترقب تعيين أحد أعضائه في إحدى لجان «كاف»، قبل أن يجد نفسه مبعدا من مركز القرار بالكنفدرالية الإفريقية، ما خلف استياء عارما من قبل الجزائريين.

من ناحية ثانية، وافقت «كاف» على تاريخ 25 يونيو، موعدا لسحب عملية إجراء قرعة كأس أمم إفريقيا، التي تحتضنها الكامرون في الفترة الممتدة، ما بين تاسع يناير وسادس فبراير المقبلين.

وقدم فيروم موسينغو، الأمين العام تقريرا حول تدهور البنيات التحتية بالقارة الإفريقية، معربا أنها لا تلبي الضمانات الكافية لاستضافة معظم المسابقات الإفريقية، خصوصا تلك المتعلقة بنهائيات كأس الأمم، مشيرا إلى أن الظرفية الحالية تقتضي مواصلة العمل لتحسين جودة الملاعب، بما أنها أولى الأولويات بالنسبة إلى «كاف» في الوقت الراهن.

ومن بين القرارات المتخذة، الشروع في مناقشة التعاون مع منظمة الصحة العالمية، بشأن إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، قبل انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا بالكامرون.

ع. ك