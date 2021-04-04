الجامعة تربح نزاعها مع بوميل

رشحت الرباط والبيضاء لاحتضان نهائيي العصبة والكنفدرالية

ربحت جامعة كرة القدم، نزاعها مع باتريس بوميل، المدرب السابق للمنتخب الأولمبي، الذي أقيل مباشرة بعد خروج المنتخب من تصفيات الأولمبياد.

ورفضت لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” طلب بوميل بالحصول على رواتبه الشهرية إلى غاية يونيو 2022، تاريخ نهاية العقد الذي كان يربطه بالجامعة.

واستندت لجنة النزاعات في قرارها على تعاقد بوميل مع الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، إذ لا يمكنه الحصول على رواتب من اتحادين مختلفين، واكتفت بتحديد تعويضاته إلى غاية أكتوبر 2020، في الوقت الذي كان يطالب فيه بمجموعة رواتبه إلى موعد نهاية عقده.

وشغل بوميل منصب مدرب مساعد لهيرفي رونار في المدة التي قضاها على رأس الطاقم التقني للأسود، قبل أن تعينه الجامعة مدربا للأولمبيين بعد رحيل الناخب الوطني السابق، إلا أنه فشل في قيادة المنتخب في التصفيات بعدما أقصته مالي.

وفي موضوع آخر، رشحت الجامعة ملعبي محمد الخامس بالبيضاء، و مولاي عبد الله بالرباط، لاحتضان نهائيي عصبة الأبطال الإفريقية وكأس الكنفدرالية.

واحتضنت الرباط النسخة الماضية من نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية، والتي عرفت تتويج نهضة بركان باللقب.

يذكر أن الوداد هو الممثل الوحيد للكرة المغربية في مسابقة عصبة الأبطال، بينما يمثلها في مسابقة الكاف الرجاء الرياضي ونهضة بركان.

نور الدين الكرف