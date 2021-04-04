كورونا يربك معسكر خنيفرة

غادر خليل نكونو، مدرب حراس شباب أطلس خنيفرة، معسكر الفريق المقام بمراكش، بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث تم إخضاعه إلى العزل الطبي لثلاثة أيام.

للإشارة فمدرب حراس الفريق الخنيفري، كان يوجد خلال 10 الأيام الماضية في الدورة التكوينية، الخاصة بمدربي حراس كرة القدم، التي تشرف عليها الإدارة التقنية بالجامعة الملكية.

بالمقابل، يغيب محمد هبالي عن صفوف شباب أطلس خنيفرة، اليوم (الجمعة)، حين يواجه الكوكب المراكشي لحساب الدورة الأولى من مرحلة الإياب، على الساعة الرابعة، بالمركب الكبير بمراكش، بسبب الإصابة، إضافة إلى مجيد سميح وأيوب الدبيبيح ومحمد حنيف وعبد الكريم عبو، لاختيارات المدرب خليل بودراع.

خالد المعمري (خنيفرة)