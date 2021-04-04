اليميق ضمن تشكيلة “الليغا”

اختارت اللجنة التقنية المتخصصة في اختيار منتخب الدوري الإسباني «الليغا» كل شهر، الدولي المغربي، جواد اليميق، ضمن منتخب مارس.

وحاز اليميق لقب أفضل مدافع في الدوري الاسباني بالنسبة لهذا الشهر، على حساب لاعبين كبار، في الوقت الذي غاب فيه عن المنتخب الذي واجه موريتانيا وبوروندي لحساب تصفيات كأس إفريقيا.

وضمت تشكيلة مارس نجوما يتقدمهم ليونيل ميسي وكريم بنزيمة، إضافة إلى يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد)، وأوسكار مينغيزا وسيرجينو ديست وجوردي ألبا (برشلونة)، وكاسيميرو (ريال مدريد)، وميرينو (ريال سوسيداد)، وسيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، ونبيل فقير (ريال بيتيس).

وانتقل اليميق، اللاعب السابق لأولمبيك خريبكة والرجاء الرياضي، إلى بلد الوليد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من جنوى الإيطالي.

ن. ك