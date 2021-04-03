الخياط تترأس لجنة الدعم السينمائي

الفردوس أشرف على تعيين أعضائها مستعرضا مجهودات الوزارة للنهوض بالسينما

أفرج، الثلاثاء الماضي، عن لائحة أعضاء لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، التابعة للمركز السينمائي المغربي، إذ أشرف عثمان الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة، على تعيين أعضاء اللجنة، والتي ترأستها الكاتبة والأديبة والناقدة السينمائية والإعلامية غيثة الخياط.

وقال المركز السينمائي المغربي إن الفردوس استعرض خلال تعيين أعضاء اللجنة، الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة والشباب والرياضة بمعية المركز، من أجل النهوض بالصناعة السينمائية الوطنية وتطويرها لترقى إلى مستوى تطلعات المملكة.

وشدد الوزير، حسب ما أكده المركز السينمائي المغربي، على أهمية الثقافة والفعل السينمائي، باعتباره مؤثرا، ودوره في التنمية الاجتماعية وفي بلورة هوية ثقافية متعددة ومنفتحة ومتنوعة وذات قيم تثمن الرصيد الثقافي والسينمائي والفني بالمملكة.

وفي سياق متصل، تضم لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية في عضويتها موليم العروسي، مفكر، جامعي وكاتب، وليلى الشرادي، جامعية ومختصة في السينما، وعمر بلخمار، جامعي وناقد سينمائي، وحمانة ماء العينين، إعلامي مهتم بالسينما، وحبيبة بلقاسم، منتجة سابقة.

ومن أعضاء اللجنة ذاتها، نجلاء بنمبارك، إعلامية مهتمة بالسينما، ونزهة الحضرمي، ممثلة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الاتصال، ولبنى طاهيري، ممثلة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الثقافة، ومراد لطيفي، ممثل للمركز السينمائي المغربي.

ومن بين مهام لجنة دعم إنتاج الاعمال السينمائية، منح الدعم للإنتاج السينمائي الوطني، من خلال منح التسبيقات على المداخيل لفائدة الأشرطة الطويلة والقصيرة قبل وبعد الإنتاج تقدم من طرف شركات إنتاج الأفلام المغربية، وأيضا مساهمة مالية في كتابة وإعادة كتابة سيناريوهات الأفلام الطويلة والقصيرة.

يشار إلى أن لجنة الدعم السينمائي، السابقة، أعلنت، قبل أسابيع عن قائمة مشاريع الأفلام التي ستستفيد من تسبيقات على المداخيل خلال الدورة الثانية ل2020، مؤكدة أنها درست عدة مشاريع مرشحة للاستفادة من تسبيقات على المداخيل قبل الإنتاج، ويتعلق الأمر ب 22 مشروعا للأفلام الطويلة، ومشروعين للأشرطة الوثائقية، وأربعة مشاريع للأفلام القصيرة، وثمانية مشاريع للمساهمة في كتابة السيناريو.

إ. ر