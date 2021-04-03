خصاص في أطر الداخلية

قرارات تمديد سن التقاعد لفائدة موظفي الجماعات الترابية وقطع الطريق على المنتخبين

يسارع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الزمن الانتخابي من أجل تجنب خصاص في الأطر خلال الاستحقاقات المرتقبة الصيف المقبل، ولجأ إلى رئيس الحكومة لاستصدار المرسوم رقم 2.21.197 الصادر بتفويضه سلطة التوقيع على قرارات تمديد حد سن الإحالة على التقاعد لفائدة موظفي الجماعات الترابية المنخرطين في نظام المعاشات المدنية.

وأوضحت الجريدة الرسمية في عددها رقم 6973 الصادر، مستهل الأسبوع الجاري، أن التفويض تم بناء على الفصل 90 من الدستور والظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 7 أبريل 2017، والقانون رقم 72.14 المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون المستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.16.110 الصادر في 20 غشت 2016 .

ومنعت الداخلية المنتخبين من التدخل في تدبير مواردها البشرية، إذ توصل الولاة والعمال برسالة تحمل توقيع الوالي المدير العام للجماعات المحلية، بتفويض من وزير الداخلية، تشدد على أن ملفات التأشير على قرارات التعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية بالجماعات الترابية، يجب أن تتضمن رأي الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم، وأن الملفات ستكون في حكم الملغاة، إذا لم تتضمن الوثائق المنصوص عليها في المراسيم المتعلقة بذلك.

ورفض موظفو الداخلية ما اعتبروه حملات انتخابية سابقة لأوانها بمناصب شاغرة في محاولة لتوظيف مقربين وترسيم أتباع رؤساء ومنتخبين، دون الاكتراث بمبدأ تكافؤ الفرص، مطالبين بتدخل المديرية العامة للجماعات المحلية ومختلف الجهات الوصية وتأجيل الامتحانات ، لما بعد الانتخابات (الجماعية والجهوية والتشريعية) المقبلة .

واعتبرت تمثيليات موظفي الجماعات الترابية ومجالس الجماعات والجهات بمختلف الدرجات والرتب والمقبلين على اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية المتعلقة بالترقية بمختلف الرتب بعد استيفاء ست سنوات بداية 2021 ، أن طلب تدخل سلطة الوصاية في الملف أصبح ضرورة لتفادي استغلال المناصب الشاغرة انتخابيا من قبل رؤساء وأعضاء ومستشارين يمهدون للترشح بدوائرهم من جديد، ويعتمدون على موظفين مقربين منهم أو أتباعهم بدوائرهم التي يترشحون فيها.

وشهدت جماعات زبونية ومحسوبية وإسقاط موظفين في مرحلة الكتابي وآخرين في مرحلة الشفوي، رغم مستوياتهم التعليمية، وخرقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وذلك في مختلف مراحل الكفاءة المهنية المتعلقة بـ 2020، إذ كشفت مصادر «الصباح» أن حالة من التخوف والقلق تسود في صفوف أطر الجماعات وموظفيها بمختلف الرتب، الذين يعتبر بعضهم أن اللجان المكلفة موسومة بوصمة عدم الحياد، وستساهم في تغليب الكفة في حال تعيينها بحكم العلاقات المتشعبة بين السياسي والإداري.

وأشعلت تدخلات مشبوهة فتيل مطالب نقابية تبعد المنتخبين عن امتحانات الكفاءة وتكلف العمال والولاة للإشراف على مراحلها، حتى الإعلان عن النتائج النهائية، تفاديا للاستغلال السياسي وإقصاء الكفاءات المهمشة، خاصة أن رؤساء مصالح تم إبعادهم من مهامهم وأصبحوا بدون مهمة لشهور، بذريعة عقاب إداري على أخطاء جسيمة وهمية.

ياسين قُطيب