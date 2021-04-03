رشيد… التائه في أسلاك التعليم

يحمل رشيد، شاب يقطن بالبيضاء، بين كتفيه هموم الدنيا، فتفوقه في الدراسة وحصوله على الإجازة لم يسعفاه في الظفر بمنصب شغل، فأعياه البحث في كل الاتجاهات عن طوق نجاة لمساعدته في مصاريف تمدرسه ونقله ونفقات أفراد أسرته البسطاء.

أنهى رشيد تعليمه الجامعي، فوجد نفسه مسؤولا عن مصير أشقائه، فهو أكبرهم، الذي ظلت الأسرة تنتظر حصوله على العمل ليساعدها في تحمل الأعباء الثقيلة.

قارب رشيد الثلاثين عاما، ولا يخجل من أن ينعت أو يقول الناس عنه إنه مجاز عاطل عن العمل، واضطر، تحت ضغط الفاقة إلى العمل بائعا متجولا، فاستطاع تحقيق بعض مطالب أسرته التي لا تنتهي، ومنها مساعدة أشقائه في مصاريف الدراسة وإعادة تبليط المنزل، الذي علت الرطوبة جدرانه، كما يقول لمقربين منه في لحظات بوح نادرة.

لا حدود لرغبة رشيد في الحصول على عمل يتماشى وتحصيله الدراسي، فلجأ إلى التعاون مع “قايد المنطقة”، وتحول أحيانا إلى وسيط قادر على حل جميع المشاكل، التي تصادف بعض جيرانه ، من قبيل التدخل لدى أجهزة الأمن، من أجل إطلاق سراح ابن اعتقل في حملة، أو إنجاز بعض الوثائق في رمشة عين، لينتابه إحساس بالفخر، وهو يستقبل الشكر منهم والثناء على مكانته وعلى الخدمات التي يقدمها.

أحيانا يتعرض رشيد للوم من قبل بعض الجيران، غير أنه في كل مرة كان يشهر شهادة الإجازة في وجه كل من ضايقه، فعلاقته بمحيطه تستعصي على الفهم، فرغم أنه طيب، وكل أصدقاء الدرب يفتخرون به، إلا أنه شديد الحساسية، خاصة في مواضيع المال.

فجأة، لاحت لرشيد بارقة أمل، فأمام حاجة قطاع التعليم لأعداد كبيرة من المدرسين، اختارت الحكومة إطلاق نظام التعاقد أمام حاملي الشهادات العليا، فاجتاز المباراة وتفوق فيها، ثم أصبح أستاذا، وهي المهنة التي جعلته يستعيد هيبته في الحي. ظل رشيد يعيش ظروفا مالية صعبة جدا، ولم يتمكن من توفير أبسط الضروريات إلا بصعوبة، لأنه اضطر إلى الاقتراض للحصول على سكن، ثم اقترض مرة ثانية من أجل اقتناء سيارة، ثم مرة ثالثة من أجل دفع تكاليف دراسة أشقائه، وما إن ينتهي قرض حتى ينطلق آخر، فأصبح يجد صعوبة كبيرة في الوفاء بالتزاماته المالية.

حمل رشيد كل أزماته المالية إلى نظام التعاقد، كما يقول، فبدأ في الانضمام إلى المحتجين، إذ يصرح أمام زملائه أن هذه “العقود إذعانية” و”مفروضة” على خريجي المؤسسات الجامعية، ويحثهم على المطالبة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية بمناصب مالية قارة وإسقاط التعاقد.

تاه رشيد في الاحتجاجات، فما إن يلتقط أنفاسه من احتجاج ما، حتى يهيم في متطلباته المالية، لكنه لا يخفي لمقربين منه أنه لولا نظام التعاقد، لاستمر في “التبركيك” في المقاهي.

خالد العطاوي