استقالة الدولة من الوظيفة

إعادة انتشار المناصب لتغطية العجز وتقليص الإنفاق على الأجور وكبح عجز الميزانية العامة

لم يكن لجوء الدولة إلى آليات التشغيل المستعملة في القطاع الخاص إلا جانبا من مظاهر استقالتها من الوظيفة العمومية، كما أكدت ذلك الحكومة عندما كشفت توجهها لهيكلة لسلك موظفيها، لتقليص الإنفاق على الأجور وكبح عجز الميزانية العامة، الذي تزايد في ظل تداعيات جائحة أثرت سلباً على مختلف القطاعات العمومية.

وشددت الحكومة على استغلال الإمكانيات المتعلقة بالتشغيل، وإعادة انتشار المناصب لتغطية العجز الفعلي على مستوى القطاعات المختلفة، رغبة من رئيسها سعد الدين العثماني في تكريس التعاقد في الوظائف العمومية وإعادة انتشار الموظفين بين الإدارات الحكومية. ويقوم تصور إعادة الانتشار على نقل موظفين من وزارات تشهد فائضا في عدد الموظفين إلى وزارات أخرى تواجه عجزا على مستوى الموارد البشرية.

ومن جهته أوصى المجلس الأعلى للحسابات في تقرير له حول إصلاح نظام الوظيفة العمومية، بضرورة تشجيع حركية الموظفين، عبر عمليات إعادة الانتشار، لكنه ربط الانخراط في عمليات إعادة الانتشار باتخاذ تدابير تحفيزية كافية جذابة ومقلصة للفوارق في الرواتب بين مختلف الإدارات، منتقدا الحكومة بسبب عدم كفاية الإجرءات الهادفة إلى نقل الموظفين بين الوزارات والإدارات، وهو التدبير الذي يفترض أن يشمل حوالي ربع الموارد البشرية في الوظيفة العمومية.

ولم تعد الحكومة تتحكم في كتلة الأجور، التي ينتظر أن تصل في 2021 إلى 13.6 مليار دولار، حسب توقعات قانون مالية السنة الحالية، بعدما كانت تتوقع نفقات موظفين في حدود 13.8 مليار دولار.

ولم يقتصر التقشف على تجميد التوظيف، بل وصل حد تعليق الترقيات في الوزارات والإدارات الحكومية، من أجل تسخير الموارد لمواجهة تداعيات الوباء، غير أن القرار استثنى من هذه التدابير الموظفين التابعين للإدارات المكلفة بالأمن الداخلي ومهنيي قطاع الصحة.

وكشفت الأزمة الصحية عن نقص كبير في الموارد البشرية في قطاعات حيوية، مثل الصحة والخدمات المرتبطة بها والتعليم، وأن المناصب القليلة التي يتم إحداثها سنويا عبر الميزانية لا تغطي النقص الناجم عن شغور مناصب بإحالة أصحابها على المعاش.

وتلبية لوصفات صندوق النقد الدولي الذي يفرض تقليص كتلة الأجور في الوظائف الحكومية، بما في ذلك القطاعات الاجتماعية، تسعى الحكومة عبر تدابير التحكم في نفقات التسيير التي تستحوذ عليها نفقات الأجور إلى خفض العجز، الذي يتوقع أن يقفز، حسب المندوبية السامية للتخطيط، من 3.6 في المائة في (2020) إلى 7.4 في (2021)، في وقت يواجه فيه العثماني تحذيرات من تزايد الإكراهات المالية، خاصة من قبل المندوبية السامية للتخطيط، التي مازالت تنبه إلى أن الزيادة المرتقبة في ميزانية بعض القطاعات المتضررة من تداعيات كورونا وصعوبة تقليص نفقات التسيير، ستواصل تصاعد منحنى النفقات الجارية.

ياسين قُطيب