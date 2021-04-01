آيت طالب يعطي انطلاقة أشغال بناء أول مركز لداء السل بالبيضاء

أعطى وزير الصحة، خالد آيت طالب، أمس (الأربعاء)، انطلاقة أشغال بناء مركز للتشخيص والخبرة لداء السل، بمقر معهد باستور المغرب، بهدف تعزيز الخدمات الصحية بجهة البيضاء – سطات.

وتم توقيع اتفاقية شراكة لبناء هذا المركز ، والذي رصد له غلاف مالي قدره 16 مليون درهم على شكل هبة من مؤسسة آلان ميريو.

ووقع الاتفاقية المدير العام لمعهد باستور-المغرب عبد الرحمن المعروفي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة آلان ميريو.

ويعد هذا المشروع أول مركز لتشخيص مرض السل في البيضاء.

ويهدف هذا المركز إلى تلبية احتياجات الصحة العامة الوطنية من حيث التشخيص والمراقبة البيولوجية لمرض السل، وكذا التدريب والتكوين في مجال علم البكتيريات الفطرية.

كما يروم هذا المركز تعزيز المراقبة الوبائية الوطنية، وذلك بغرض الكشف المبكر، والإنذار، والمراقبة، وأيضا من أجل تطوير تقنيات التشخيص الجديدة المتعلقة بمكافحة داء السل المقاوم للأدوية المتعددة، الذي يشكل تهديدا حقيقيا لصحة المواطنين.

وجدير بالذكر أن البيضاء سجلت أكثر من 25 في المائة من الحجم الإجمالي لحالات الإصابة المسجلة على الصعيد الوطني.