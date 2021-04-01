الاحتفاء بمغربيات رائدات بالخارج

نظمت الوزارة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس (الاربعاء)، بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، حفلا للاحتفاء بمغربيات رائدات بالخارج.

ونظم هذا الحفل، الذي يندرج في إطار العناية الموصولة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، تحت شعار “النساء ودورهن القيادي: تحقيق مستقبل متساو في عالم تسوده جائحة كوفيد-19″، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

ويهدف هذا اللقاء، وهو الثالث من نوعه، إلى تعزيز كفاءات النساء المغربيات في الخارج في مختلف المجالات، ودعوة هؤلاء النساء للتواصل واقتراح مشاريع طموحة لصالح بلدهن الأصلي والتنويه بنجاحاتهن.

وقالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوفي، في كلمة بالمناسبة، إن الهدف من هذا اللقاء هو الاحتفاء بالمغربيات الرائدات وتقوية الروابط مع هؤلاء النساء المشهود لهن بالنجاح وتسهيل المبادرات المبتكرة والطموحة التي تشجع على نقل المعرفة لهذه المهارات في مجالات اختصاصهن.