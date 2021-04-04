بلماضي يرحب بوادو

رحب جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري، بالإطار الوطني عبد السلام وادو، في طاقمه التقني، مشددا على إمكانياته، وأفكاره التي ستفيد مجموعته.

وتحدث بلماضي عقب فوز الجزائر على بوتسوانا بخمسة أهداف لصفر، عن انضمام مدرب مولودية وجدة السابق لطاقمه التقني، قائلا “وادو أصبح جزءا من طاقمنا التقني، إنه يحظى بثقتي الكاملة ولديه العديد من شهادات التدريب”.

وتابع”واجبنا أن نمد له يد العون، وانضمامه كان بموافقة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم”.

ويأتي انضمام وادو إلى طاقم المنتخب الجزائري، عقب أزمته مع مولودية وجدة إضافة إلى خرجاته على مواقع التواصل الاجتماعي، التي كانت مثيرة للجدل، خصوصا مساندته المطلقة لخير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري، منافس فوزي لقجع على مقعد بـ “فيفا”.

ن. ك