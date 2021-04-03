التعاقد في التعليم… باطل يراد به حق

الحكومة أخطأت حين أقرته قبل سنوات وأساتذة استغلوه منفذا للترسيم والتلاميذ يدفعون الثمن

تقترب سنة دراسية من نهايتها، دون أن ينتهي ملف أطر الأكاديميات الجهوية الذين يطلقون على أنفسهم “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إذ من المقرر أن تشهد الأيام المقبلة مواجهات جديدة بين حوالي 100 ألف أستاذ في مختلف الأسلاك، وبين وزارة التربية الوطنية الوصية التي يتهمونها بعرقلة مطلب إدماجهم في أسلاك الوظيفية العمومية.

وحدهم آلاف التلاميذ يدفعون ثمن نزاع ليس لهم فيه لا ناقة ولا جمل، بل استعمل عدد منهم رهائن فيه. في هذا الملف، نعود إلى التذكير بأصل المشكل وكيف بدأت فكرة التعاقد في التعليم، وكيف قبل بها الفوج الأول من الأساتذة في 2016، ثم رفضوها في ما بعد، وقالوا إنها فرضت عليهم من قبل الحكومة، كما يتناول وجهة نظر الأساتذة ومسؤول في الأكاديمية، ويلقي الضوء على أهم الحلول الذي طرحتها الوزارة لطي الملف.

ي.س

الصمدي: النظام قعد له عباس الفاسي

المسؤول الحكومي الأسبق قال إنه تقرر قبل 2016 واضطر بنكيران لاستعماله وحذفه العثماني

بسط خالد الصمدي، كاتب الدولة الأسبق في التعليم العالي وأحد المطلعين على ملف أساتذة التعاقد، عددا من المعطيات تؤرخ لبداية هذا النظام وكيف تدحرج بين حكومة ما قبل حراك فبراير 2011، ووصل إلى الحكومة الحالية، بكل التفاصيل التي اخترقته، وجعلت منه قضية حارقة.

وقال الصمدي، في وثيقة مرجعية، إن حكومة عباس الفاسي هي أول من أقرت خيار التوظيف بالتعاقد دون أن تربط ذلك الترسيم في أسلاك الإدارة العمومية بموجب التعديل، الذي أدخلته حكومته على قانون الوظيفة العمومية ونشر بالجريدة الرسمية عدد 2372 / 21-7- 2011.

وأوضح الصمدي أن تطبيق هذا المبدأ في التوظيف في أسلاك التعليم لجأ إليه عبد الاله بنكيران على سبيل الاضطرار في 2016، معتمدا على السند القانوني سالف الذكر، “ذلك أنه رغم صدور القانون 07/00 الخاص بالأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين في 2000، الذي ينص على اعتبارها مؤسسات عمومية مستقلة، إلا أن وزارتي التربية الوطنية في حكومتي إدريس جطو وعباس الفاسي لم تعملا على إخراج الأنظمة الأساسية لهذه الأكاديميات إلى حيز الوجود، مما جعل هذه الاستقلالية معلقة، ولا تمكن هذه الوضعية الأكاديميات من تدبير مواردها المالية والبشرية”.

وأكد الصمدي أن الحاجة إلى التوظيف لتلبية حاجيات المنظومة (بعد أن بلغ الاكتظاظ مداه في جميع المستويات الدراسية، وعدم توفر الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين على أنظمة أساسية تمكنها من التوظيف)، جعل حكومة عبد الاله بنكيران تلجأ الى حلول استعجالية لحل الإشكال، فتم الاعتماد على عقود وقعها كل أطر الفوج الذي تم توظيفه في 2016 بعد النجاح في مباريات التوظيف الجهوية، في انتظار الإعداد والمصادقة على الأنظمة الأساسية للأكاديميات، التي تمكنها من الاضطلاع بمهامها مؤسسات عمومية.

ومنذ تنصيبها في 2017، عملت الحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني على إلغاء نظام التعاقد، من خلال الإسراع بإخراج الأنظمة الأساسية للأكاديميات، إذ أصبح بإمكانها التوظيف جهويا باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي كسائر المؤسسات العمومية الأخرى.

وأوضح الصمدي في الوثيقة نفسها أن هذه الأنظمة الأساسية للأكاديميات المصادق عليها في مجالسها الادارية، تضمن المماثلة في الوضعية الإدارية ذات الصلة بالترسيم والترقي في المسار المهني بين الأساتذة أُطر الأكاديميات ونظرائهم في الوظيفة العمومية، كما تضمن لهم حق الترشح إلى المباريات الإدارية والتربوية التي تفتحها الوزارة (المناصب الإدارية، التفتيش..).

واستدرك أن هناك نقاطا أخرى قيد الدراسة لها صلة بأنظمة التقاعد والانتقال بين الجهات وإخراج هذه الأنظمة الأساسية للأكاديميات بموجب مرسوم يضمن لها التناسق والديمومة والاستمرارية.

وأشار الصمدي إلى التوظيف الجهوي لأطر الأكاديميات الذي مكن من تكوين وتوظيف ما يفوق 100 ألف إطار خلال خمس سنوات، وهو رقم غير مسبوق ساهم في التخفيف من حدة البطالة في صفوف حاملي الشهادات.

ويتقدم إلى هذه المباراة كل سنة عشرات الآلاف من حاملي الشهادات، الذين ينتظرون هذه الفرصة بشغف، حسب قوله.

كما مكن هذا التوظيف بهذه الوتيرة غير المسبوقة من الالتزام بتعهدات الحكومة بتقليص الاكتظاظ في الأقسام الدراسية إلى ما دون 36 تلميذا، بعد أن وصل في بعض الاقسام والمستويات إلى 70 تلميذا.

وسيمكن هذا التوظيف، حسب الصمدي، على المدى المتوسط من تلبية حاجيات المنظومة التربوية في أفق 2028 والمقدر بحوالي 200 ألف إطار بمعدل 15 الى 20 ألف منصب سنويا، ما يستحيل توفيره عن طريق الوظيفة العمومية، التي كانت تخصص للقطاع في الحد الأقصى 8 آلاف منصب سنويا، التي لا تغطي حتى نسبة الخصاص الناتج عن التقاعد.

ثلاث قضايا

حدد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ثلاث قضايا تتعلق بملف التعاقد:

أولا، أهمية استقرار الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة، باعتباره مرتكزا أساسيا لنجاح أي إصلاح لمنظومة التربية والتكوين.

ثانيا، استنكار وإدانة أي تدخل عنيف خارج عن القانون لفض الأشكال الاحتجاجية التي يقوم بها الأساتذة أُطر الأكاديميات.

ثالثا، الالتزام بإلغاء نظام التعاقد باعتباره وضعية هشة لا تتناسب والاشتغال في مجال التربية والتكوين إذا ما تصدر حزبه الانتخابات المقبلة.

يوسف الساكت