آسفي يخسر السلامي وزايا

آسفي يبحث عن مباراة ودية

يغيب اللاعبان صالح السلامي ومهدي زايا عن تداريب فريقهما أولمبيك آسفي، بداعي الإصابة.

وأفاد مصدر مسؤول أن السلامي تعرض إلى إصابة في عضلة الفخذ في إحدى الحصص التدريبية، ما منعه من مواصلة التداريب، وينطبق الأمر نفسه على المدافع الأيمن زايا، الذي أصيب بدوره في الكاحل خلال التداريب.

وأكد المصدر نفسه أنه بعد إخضاع اللاعبين إلى الفحوصات، اتضح أن إصابتهما غير مقلقة، ويحتاجان إلى فترة راحة تتراوح بين عشرة أيام وأسبوعين.

ووفق المتحدث نفسه، يتوقع أن يكون اللاعبان حاضرين في المباراة المقبلة أمام شباب المحمدية ضمن الدورة الحادية عشرة لبطولة القسم المبرمجة الأحد 11 أبريل الجاري بملعب البشير.

من جهة أخرى، يجري مسؤولو الفريق العبدي اتصالاتهم مع مجموعة من الفرق بحثا عن إمكانية برمجة مباراة ودية نهاية الأسبوع الجاري.

وقال مصدر مسؤول إن الطاقم التقني يواجه صعوبات كبيرة لبرمجة هذه المباراة نظرا لالتزام أغلب فرق القسم الأول بإجراء مبارياتها في الدورة العاشرة، فيما ستخوض فرق القسم الثاني والهواة مباريات الجولة 16.

وتابع أنه في حال تعذر إجراء المباراة، سيكتفي الطاقم التقني ببرمجة مباراة تدريبية بين لاعبي الفريقين، غدا (السبت).

حسن الرفيق (آسفي)