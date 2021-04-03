مخرجان أمام مكتب الرجاء

المنخرطون يخيرونه بين الرحيل واختيار لجنة مؤقتة أو تطعيمه بأسماء جديدة إلى نهاية الموسم

شهد اجتماع لمنخرطين بالرجاء، أول أمس (الثلاثاء)، بملعب الوازيس، وآخرين عن بعد، نقاشا حادا، بخصوص وضعية الفريق ومستقبل المكتب المسير، برئاسة الرئيس المؤقت رشيد الأندلسي.

وعبر أغلب المنخرطين عن تقبلهم لرأي الجماهير الغاضبة، التي نظمت وقفة احتجاجية الأحد الماضي، أمام مركب الرجاء، مطالبين بالتغيير، واقترحوا حلين من أجل الخروج من الأزمة الحالية، أولهما تعيين أعضاء جدد بالمكتب الحالي، بإمكانهم دعم النادي ماليا، إلى نهاية الموسم الرياضي الجاري، وثانيهما حل المكتب والإعلان عن جمع استثنائي لتعيين لجنة مؤقتة تدبر أمور الفريق في المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يطرح الحلان أمام باقي المنخرطين، والمكتب المسير، في اجتماع جديد، بغية الخروج بقرار نهائي، فيما تم الحسم في وضعية المدرب جمال سلامي، الذي سيشارك للمرة الأخيرة من دكة الرجاء، حين يستقبل الفريق الأخضر بيراميدز المصري، الأحد المقبل، لحساب الجولة الثالثة من مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية.

وشهد الاجتماع حضورا مفاجئا للرئيس الأندلسي، الذي ألقى كلمة أكد فيها استعداده لكل القرارات التي ستصدر عن مؤسسة المنخرط، مبرزا للحاضرين أنه لن يكون المشكل، وأنه مستعد للرحيل فورا إن تطلب الأمر.

وعبر الأندلسي في كلمته القصيرة عن ترجيحه لمصلحة الرجاء أولا، وأنه منخرط مثل باقي المنخرطين، ويسعى ليكون جزءا من الحل، مبرزا أنه سيرضخ لأي قرار رآه الرجاويون مناسبا للنادي، بما فيه رحيله قبل نهاية الموسم.

ومن المتوقع أن يخرج المنخرطون وأعضاء المكتب بالقرار النهائي، قبل نهاية الأسبوع الجاري.

العقيد درغام