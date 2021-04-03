“كان” الكامرون تنطلق في 10 يناير

استقرت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف» على تاريخ 10 يناير المقبل، لانطلاق منافسات كأس إفريقيا المقبلة بالكامرون، بعد نهاية الإقصائيات رسميا، عوض 15 من الشهر نفسه.

وتمكن 24 منتخبا من بلوغ النهائيات، من بينها المنتخب الوطني المغربي، وست دول عربية أخرى، يتعلق الأمر بتونس والجزائر وموريتانيا ومصر وجزر القمر والسودان، بالإضافة إلى منتخبات قوية تقليدية مثل نيجيريا وكوت ديفوار والسنغال وغانا ومالي.

ومن المنتظر أن تجرى قرعة الدور الأول، في 25 يونيو المقبل، لم يحدد مكانها بعد، للتعرف على المجموعات، إذ سيتأهل عن كل مجموعة منتخبان لثمن النهاية، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات محتلة للرتبة الثالثة.

ع. د