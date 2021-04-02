حجز مخدرات بمطار طنجة

أوقفت عناصر الشرطة العاملة بمفوضية مطار ابن بطوطة الدولي بطنجة، نهاية الأسبوع الماضي، شخصا من جنسية مغربية، لتورطه في قضية تتعلق بحيازة كمية من المخدرات ومحاولة تهريبها، عبر مركز حدودي في اتجاه إحدى الدول الأوربية.

وضبط المعني، البالغ من العمر 58 سنة، في حالة تلبس بحيازة كمية من مسحوق قنب الهندي “الشيرا”، حين كان يستعد لمغادرة التراب الوطني على متن رحلة جوية متجهة إلى اسبانيا، وشككت العناصر الأمنية المكلفة بتفتيش المسافرين في حالته النفسية المرتبكة، ليتم إخضاعه لجس يدوي وتفتيش دقيق لملابسه أسفر عن حجز 800 غرام من مخدر الحشيش، وهي على شكل صفائح مستطيلة عمل المهرب على لفها حول جسده بواسطة لصاق بلاستيكي مقوى، في محاولة لخدع العناصر الجمركية والأمنية والعبور بها نحو الخارج.

وقامت العناصر الأمنية بإيقاف المشتبه فيه، وأجرت معه بحثا أوليا اعترف خلاله بأنه فعلا كان يعتزم تهريب الكمية المحجوزة إلى الخارج، مؤكدا أنه يعمل لفائدة أشخاص آخرين يمدونه بمبالغ مالية عمولة عن النقل، لتتم إحالته على المصلح الولائية للشرطة القضائية بطنجة، من أجل تعميق البحث معه حول الجهات والأطراف المشاركة في هذه المحاولة الفاشلة، قبل إحالته على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، لتكييف التهم الموجهة إليه وعرضه أمام أنظار العدالة.

المختار الرمشي (طنجة)