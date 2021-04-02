8 سنوات لمتهم بسرقة السيارات

أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، حكمها القاضي بإدانة متهم والحكم عليه بثماني سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك، من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في اعتراض السبيل وسرقة السيارات والاتجار في المخدرات.

وسبق للضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي إسماعيل، إيقاف متهمين خلال عطلة عيد الفطر الماضي، من أجل التهمة نفسها وظل المتهم في حالة فرار، إلى أن تم إيقافه خلال الشهر الماضي من قبل مصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بالجديدة، على خلفية الاتجار في المخدرات.

وبعد تنقيطه، تبين أنه موضوع مذكرة بحث من قبل درك سيدي إسماعيل وتم تسليمه للضابطة القضائية، التي وضعته تحت تدبير الحراسة النظرية، قصد البحث والتقديم.

واستمعت له في محضر رسمي، فصرح أنه لم يسبق له ولوج أي مؤسسة سجنية وأنه نشأ في وسط فقير، حتم عليه الانقطاع عن الدراسة مبكرا والخروج للعمل وأدمن على استهلاك المخدرات وتناول المشروبات الكحولية.

وبخصوص القضية الموقوف من أجلها، أوضح أنه ليلة الحادث التقى بصديق قديم وطلب منه تزوده بنصف لتر من مسكر ماء الحياة (الماحيا). واقترح عليه مرافقته عند شخص آخر. والتحقا به وصعد إلى جانبهما وشرعا في تناول مسكر ماء الحياة الممزوج بأقراص مهلوسة. ولم يتوقفوا في مكان معين، بل كان سائق السيارة يتجول في أنحاء الدواوير المجاورة لمركز سيدي إسماعيل ووصلوا حتى مركز سيدي عابد.

ولم يقو المتهم على الحركة بسبب تأثير الشرب والأقراص المهلوسة. وأكد أنه شاهد سائق السيارة يتوقف وسط الطريق بعدما شاهد سيارة قادمة من الاتجاه المعاكس له، ونزلا معا واعترضا سبيله. وكانا مسلحين بسكين كبير الحجم وحجر قذف به السائق الواقية الزجاجية للسيارة وأجبرا سائقها على النزول منها.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)