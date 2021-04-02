“مكناس خربة” يورط “بيجيدي”

تسببت تصريحات عبد الصمد الإدريسي، مستشار العدالة والتنمية بمجلس بلدية مكناس، ووصفه المدينة بـ”الخربة”، في إثارة ردود أفعال قوية، من قبل بعض مستشاري المعارضة، خاصة الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري.

وأكدت مصادر حضرت الجلسة الاستثنائية، التي عقدها المجلس، أخيرا، بطلب من عامل الإقليم، لإعادة النظر في دفاتر تحملات، قرارات تفويت عدد من المنشآت الرياضية والترفيهية بالمدينة لفائدة شركة خاصة.

وتحولت الدورة الاستثنائية للمجلس، إلى جلسة لتبادل الاتهامات بين مستشاري العدالة والتنمية، الذي يقود الأغلبية، ومكونات المعارضة، خاصة الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، بسبب التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس المجلس، المفوض له تدبير قضايا التعمير بالمدينة.

وأثارت التصريحات الإدريسي، ردود أفعال قوية من قبل بعض مكونات المعارضة، التي انتفضت في وجهه، وطالبته بسحب الاتهامات التي كالها للجميع، ووصفه المدينة بالخربة.

ودافع الإدريسي بقوة عن تفويت عدد من المنشآت في ملكية الجماعة، مؤكدا أنه سيكون لها عائد مهم على المدينة، مشيرا إلى أنه لا يمكن الدخول على “خربة” وأن نحولها إلى جوهرة، فهذا يتطلب وقتا لتطهيرها من “الأوساخ”، موجها المسؤولية إلى التدبير الذي عرفته المدينة لسنوات، قبل تحمل العدالة والتنمية تدبير شؤون المدينة.

واستغرب عباس المغاري، مستشار الاتحاد الدستوري بالمجلس، كيف لمحام يقع في خطأ فادح، مؤكدا أن طلب العامل في مراسلة رسمية لرئيس المجلس بدراسة إمكانية الاستجابة لشركة “سيتي كلوب”، وفق المعايير القانونية، ليس فيه أي فرض ولا تدخل في صلاحيات المجلس، فالمجلس سيد نفسه، واتخذ القرار في دورة سابقة، كما أن رد فعل المجتمع المدني عاد، ووجب الإنصات إليه.

وهاجم المغاري، مستشار العدالة والتنمية، قائلا “إننا ندافع هنا عن المجلس، أما العامل، فليس في حاجة لمن يدافع عنه”.

واحتج هشام القايد، مستشار الأصالة والمعاصرة، على الإدريسي، معبرا عن رفضه لتعميم الأحكام، مؤكدا أن من يتستر على الفساد فهو فاسد، ومن يسكت عن الفساد فهو فاسد”.

وقال إن مكناس كانت توصف بـ”باريس الصغرى”، ليست “خربة”، وهي عاصمة إسماعيلية احتضنت الجميع، وإذا كان هناك فاسدون معروفون، فما عليكم إلا ذكرهم، خاصة أنكم اطلعتم على الملفات.

وانتقد القايد منهجية تدبير شؤون المجلس من قبل فريق العدالة والتنمية، مطالبــــــــــــــا بالكشــــــــف عــــــن ملفـــــــات الفساد والرشـــــوة التي تحدث عنها الإدريسي فـــــــــي تدخله، مشيــــرا إلــــــى الارتبــــــاك فـــــــــي دورة استثنائية للمجلس، لإعادة النظر في التفويتات، التي همت ممتلكات ومنشآت ترفيهيــــة ورياضيــــــة لفائدة شركة “سيتي كلوب”.

برحو بوزياني