حسابات بنكية في “المزاد العلني”

قرصنة هواتف محمولة وسرقة معطيات شخصية لأكثر من ربع مالكيها

حذر خبراء في الأنظمة المعلوماتية من قرصنة حسابات بنكية ومعطيات ملايين المغاربة وبيعها في السوق السوداء بمبالغ مالية كبيرة، خاصة أن دراسة حديثة كشفت أن المغاربة يصنفون ضمن قائمة أكثر الشعوب تعرضا للهجمات الإلكترونية، التي تستهدف الهواتف المحمولة الذكية خلال السنة الماضية.

وذكرت شركة “كاسبيرسكي”، التي تعنى بالأمن الإلكتروني، أن ربع المغاربة تعرضوا لهجمات طالت هواتفهم الذكية عبر تطبيقات وبرمجيات خبيثة، انصبت على سرقة حساباتهم البنكية ومعطياتهم الشخصية، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن 22.67 في المائة من مستخدمي الهواتف المحمولة في المغرب، تعرضوا لهجمات اختراق لهواتفهم وقرصنة معطياتهم الشخصية بما فيها حساباتهم البنكية.

وتشمل هذه المعطيات الاسم الشخصي والعائلي لمالكي حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، وجنسهم وموقعهم، اعتمادا على تقنية ” جي بي إس”، والمدينة التي يقطنون بها، وحالتهم العائلية، وأرقام هواتفهم المحمولة، والبريد الإلكتروني، ورابط الحساب المعروف ب”ID”، إضافة إلى معلومات أخرى دقيقة.

واحتل المغرب، حسب الشركة نفسها، المركز الرابع دوليا، ضمن قائمة أكثر الدول عرضة لهذا النوع من الهجمات في 2020، فيما حلت إيران في المركز الأول بـ67.78 في المائة من مجموع الخدمات، تليها الجزائر في المركز الثاني بـ31.29 في المائة، وبنغلاديش في المركز الثالث بـ26.18 في المائة.

ويستهدف القراصنة هواتف المغاربة عبر برمجيات خبيثة مثل أحصنة “طروادة” وأخرى بنكية ، وثالثة للتجسس على هواتفهم، بالمقابل تظل هوية القراصنة مجهولة، لكنهم يصنفون ضمن “الموثوق” بمعلوماتهم في عالم القرصنة، علما أن المعطيات المقرصنة خطيرة جدا، وتصنف ضمن الجرائم الإلكترونية، إذ تستعمل في ما يسمى “الاصطياد الإلكتروني”، وتستغلها بعض الشركات العالمية في بعث رسائل، سواء عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني.

وتتم طريقة القرصنة، في غالب الأحيان، من خلال تطبيق “فيسبوك” في الهاتف المحمول، خاصة حين يلجأ المستخدم إلى تطبيقات مواقع للألعاب أو الدردشة، التي تطلب منه الولوج إليها عن طريق “فيسبوك”، وهي الثغرة التي يستغلها القراصنة، من أجل الاستيلاء على المعطيات، إذ يحمل الخبراء شركة “فيسبوك” بدورها جزءا كبيرا من المسؤولية، بدليل أنها تورطت، في الآونة الأخيرة، في قضايا بيع معلومات إلى شركات عالمية.

ويوصي الخبراء بتفادي ربط تطبيقات الهاتف المحمول بمواقع التواصل الاجتماعي، واستعمال بعض الخاصيات في “فيسبوك” التي تزود المستعمل بأرقام سرية عبر رسائل قصيرة في الهاتف المحمول، قبل الولوج إلى موقع التواصل.

خالد العطاوي