تفكيك شبكة للكوكايين بالصويرة

فككت عناصر الشرطة القضائية للصويرة، أخيرا، شبكة لترويج المخدرات الصلبة، وأسقطت عنصرين منها، وحجزت كميات من الكوكايين والشيرا.

وذكرت مصادر متطابقة ل”الصباح” أن عملية تفكيك الشبكة تمت بتنسيق بين الشرطة القضائية و”ديستي”، بعد توصلهما بمعلومات تفيد أن شخصا قادما من الشمال بصدد تزويد أحد المروجين بالكوكايين.

وأضافت المصادر أنه تم رصد سيارة المتهم الأول عند مدخل المدينة، وتحديدا عند النقطة المرورية لمنطقة “دوار العرب”، ليتم إيقافه وتفتيش سيارته والعثور على كمية من الكوكايين.

وتابعت المصادر أنه بعد نقل المتهم إلى مقر الأمن، وإخضاعه للاستنطاق الأولي اعترف للمحققين بوجهة الحمولة إلى أحد المروجين المعروفين بالصويرة.

وبعد إشعار النيابة العامة انتقلت عناصر الأمن إلى محل إقامة المروج بحي تجزئة تافوكت، حيث تمت محاصرته، فحاول الفرار قبل أن يسقط من فوق البناية بعد أن فقد توازنه، فأصيب بكسور ورضوض، ليتم نقله إلى المستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله.

وزادت المصادر أنه بعد تفتيش منزل المروج عثرت عناصر الأمن على كميات من الكوكايين، إضافة إلى عشرة كيلوغرامات من الشيرا، فضلا عن مبالغ مالية.

وأحيل المتهم الأول بعد انتهاء البحث معه على الجلسة أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للصويرة، في انتظار تماثل المتهم الثاني للشفاء، وبدء إجراءات التحقيق معه.

عزيز المجدوب