عاشق يعذب تلميذة أربعة أيام

افتض بكارتها لإجبار عائلتها على تزويجها له وعنفها لشكه في “خيانته”

عمد شاب بضواحي البيضاء إلى اغتصاب تلميذة، لإجبار عائلتها على تزويجها له، فوجد نفسه أمام تهم ثقيلة، إذ أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، أخيرا، بإحالته، في حالة اعتقال، على قاضي التحقيق، بعد متابعته بجناية الاغتصاب والعنف والتغرير بقاصر.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن المتهم لم يتقبل رفض أفراد أسرة التلميذة تزويجها له، فتورط في اغتصابها لوضعهم أمام الأمر الواقع، قبل أن يتورط في تعريضها لحصة من التعذيب والعنف بعد شكوكه في ربطها علاقة غرامية مع شخص آخر. وبعد اختفائه عن الأنظار، أجبر في النهاية على تسليم نفسه للدرك بعد تشديد الخناق عليه.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تقدمت والدة القاصر بشكاية إلى الدرك الملكي، ضواحي البيضاء، تفيد فيها اختفاء ابنتها في ظروف غامضة، لحظة مغادرتها مؤسستها التعليمية، وأن شكوكها تحوم حول شاب بالمنطقة على علاقة بها، مبرزة أنها استفسرته عن مكان ابنتها، فأنكر لقاءه بها، قبل أن يختفي عن الأنظار.

وبعد أربعة أيام من تقديم الشكاية، حلت الأم رفقة ابنتها بمركز الدرك، مبرزة أنها تلقت اتصالا هاتفيا منها، أخبرتها أنها توجد مع المتهم وسط المدينة، وأنها كانت تبكي لتعرضها لاعتداء، فانتقلت للقائها وإحضارها للاستماع إلى إفادتها.

وأثارت القاصر مفاجأة مدوية، أثناء الاستماع إليها، عندما اعترفت أن المتهم اغتصبها، وظل يستغلها جنسيا لمدة طويلة، وأنها اختفت لما اتصل بها، وألح على ضرورة لقائها.

ولما حضرت، فوجئت به رفقة صديق له، فعمد إلى نزع هاتفها المحمول، وبعد فترة قصيرة، حضر شاب ثالث، وجه له عبارات السب والشتم لشكوكه في ربطه علاقة غرامية معها، قبل أن تتعرض لحصة من العنف والاعتداء الجسدي بعصا، مدعيا أنها خانته مع الشاب المذكور.

وأضافت القاصر أنه، بعد تعنفيها من قبل المتهم، أجبرها على مرافقته إلى سيدي رحال الشاطئ، حيث اكترى “كابانو”، وظل يستغلها جنسيا، لمدة أربعة أيام، قبل أن يعيدها إلى منزلها ضواحي البيضاء.

وبناء على تلك الاعترافات، شنت عناصر الدرك حملات أمنية لاعتقال المتهم، دون نتيجة، بعد اختفائه عن الأنظار. وبعد تشديد الخناق عليه، اضطر إلى تسليم نفسه إلى رجال الدرك.

وبتعليمات من النيابة العامة، وضع المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث، فاعترف بالمنسوب إليه، مبرزا أن افتضاضه بكارة الضحية كان لإجبار عائلتها على تزويجها له، مقرا في الوقت نفسه بالاعتداء عليها جسديا، لشكه في خيانتها له مع شاب آخر.

مصطفى لطفي