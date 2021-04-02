تلقيح قاض يؤجل محاكمة حامي الدين

لم يتيسر لغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، أمس (الثلاثاء)، مناقشة ملف عبد العالي حامي الدين نائب رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، المتهم ب»المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد»، على خلفية قتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد قبل 28 سنة، وأخرت الملف إلى 29 يونيو المقبل لالتزام القاضي عبد الله عشوان مستشار بهيأة بموعد تلقي الجرعة الثانية للتلقيح ضد فيروس كورونا، فتعذر حضوره واضطرت معه رئاسة الهيأة للتأجيل للمرة 14 منذ إدراج الملف المتابع فيه في 7 دجنبر 2018 بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الثانية.

وحضر المستشار البرلماني المتهم المسؤول في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الجلسة كما عائلة آيت الجيد والخمار الحديوي الشاهد الوحيد في الملف الذي يحضر للمرة 109 في تاريخ المحاكمات المرتبطة بجريمة قتل رفيقه بنعيسى، بعد مهاجمتهما من قبل طلبة إسلاميين قرب معمل بسيدي إبراهيم.

وكما في كل الجلسات، حضر المتهم محاطا ببعض قياديي الحزب بن فيهم عمدتا فاس ومكناس تقدما صفوف داعميه بالقاعة 2، كما مناصرين رابطوا قبالة المحكمة، فيما آزره محامون من هيآت الرباط والدار البيضاء وفاس، بينما سجلت وفاة المحامي الطيب الأزرق قبل أيام من الجلسة.

وشهدت الساحة المقابلة للمحكمة حضورا وازنا لرفاق بنعيسى وفعاليات مدنية وحقوقية وسياسية نظمت وقفة تضامنية مع عائلة آيت الجيد التي ينوب عنها محامون من هيآت مختلفة، رفعت خلالها صور بنعيسى ولافتات وشعارات وصفت المتهم بالقاتل وطالب بإسقاط أقصى عقوبة عليه. وجاءت الوقفة استجابة لنداء هيآت مختلفة، بينها جمعية ذوي الشهادات العاطلين والجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي انتصبت طرفا مدنيا في الملف والتمست درهما رمزيا في مواجهة حامي الدين، بينما أصدرت هيآت بيانات تضامنية مع العائلة والشاهد الحديوي، خاصة بعد استهدافه في تصريح المعطي منجب.

حميد الأبيض (فاس)