التحقيق في سرقة مجوهرات باليوسفية

تواصل عناصر المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية تحقيقاتها في سرقة حلي ومجوهرات من منزل إحدى النساء بالشماعية.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح” فإن امرأة تقدمت بشكاية إلى المركز القضائي للدرك، تفيد فيها بسرقة حلي ومجوهرات بقيمة سبعة ملايين سنتيم، في ظروف غامضة.

وأفاد مصدر أمني أن رجال الدرك الملكي تفاعلوا بسرعة مع الشكاية، وتم إيفاد فرقة من الشرطة العلمية التابعة للدرك الملكي بآسفي، من أجل رفع البصمات في محاولة لتحديد هوية الجاني أو الجناة.

وتابعت المصادر أن المشتكية متزوجة وتبلغ من العمر 60 سنة وتقطن في منزلها الكائن بالدرب الجديد بالشماعية، اكتشفت السرقة بالصدفة، بعدما حاولت تفقد مجوهراتها، وكانت مفاجأتها كبيرة، بعدما وقفت على اختفاء تلك المجوهرات في ظروف غامضة.

وأثناء الاستماع إلى إفادتها من قبل المحققين أكدت المشتكية أنها لا تتهم شخصا معينا بالسرقة، وتركت المجال مفتوحا أمام التحقيق لكشف ملابسات هذه الواقعة.

حسن الرفيق (آسفي)