عائلة تتاجر في المخدرات

كمين محكم لأمن الحي الحسني بالبيضاء أطاح بأب وابنه وحجز 7 آلاف “قرقوبية”

وضعت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، مساء الخميس الماضي، حدا لأنشطة ترويج المخدرات، متورط فيها أب وابنه.

وحسب مصادر “الصباح”، كشفت المعلومات الأولية للبحث، أن فرقة مكافحة المخدرات التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني، تمكنت من إيقاف رجل وابنه يعتبران من أكبر مروجي المخدرات، وبحوزتهما حوالي 7 آلاف وحدة من أقراص القرقوبي و124 صفيحة من “الشيرا”.

وأضافت المصادر ذاتها، أن إيقاف الأب وابنه اللذين يروجان المخدرات، تم نتيجة كمين محكم نصبته لهما المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني، بعد ترصد خطواتهما للتأكد من المعطيات المتوصل بها بشأنهما، وهي العملية التي توجت بإيقافهما في حالة تلبس، بحيازة كمية من السلعة المحظورة بمنطقة سيدي معروف.

وكشفت مصادر متطابقة، أن الموقوفين استغلا علاقة القرابة، التي تجمعهما ليحولا بيت العائلة بدرب السلطان إلى مركز لانطلاق عمليات ترويج المخدرات في أنحاء متفرقة من العاصمة الاقتصادية.

وباشرت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية، وتحديد امتدادات أنشطتهما ومصادر حصولهما على السلعة المحظورة، ولمعرفة ما إن كان الأب وابنه يشتغلان لحسابهما، أم ينتميان إلى شبكة لترويج المخدرات لإيقاف كافة شركائهما.

وتعود تفاصيل القضية، إلى شروع الموقوفين في تنفيذ عملياتهما انطلاقا من درب السلطان بالبيضاء، من أجل توزيع أقراص الهلوسة ومخدر “الشيرا” خارج حيهما، للتمويه على المتطفلين والمتربصين من المصالح الأمنية.

واستغل الابن ووالده علاقة القرابة، التي تجمعهما للتمويه وتسهيل تنفيذ عملياتهما، معتمدين في ترويج المخدرات على بيت أسرتهما بدرب السلطان لتضليل الأمن والبقاء في مأمن من الشكوك.

وفي إطار الإجراءات الأمنية الاستباقية لإفشال مخططات “البزناسة” لإغراق أحياء العاصمة الاقتصادية بالمخدرات، توصلت مصالح أمن الحي الحسني بإخبارية، تفيد وجود مروجين للسلعة المحظورة، الأمر الذي جعلها تستنفر عناصرها لإلقاء القبض على المشتبه فيهما. وبعد القيام بتحريات دقيقة وأبحاث ميدانية، تمكنت الشرطة من الوصول إلى هوية المشتبه فيهما، اللذين لم يكونا سوى أب وابنه، وساهمت يقظة العناصر الأمنية وتربصها بالمتهمين في ضبطهما في حالة تلبس، بعد نصب كمين محكم لهما، تفاديا لفرارهما.

وارتباطا بعملية الإيقاف التي تمت بسيدي معروف، أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل الموقوفين، عن حجز كميات كبيرة من أقراص الهلوسة وكيلوغرامات من مخدر “الشيرا”، كانت معدة بدورها للترويج.

وتقرر الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد ارتباطات أنشطتهما وامتداداتها لاعتقال كافة المتورطين.

محمد بها