اعتقال متهم بمحاولة قتل زوجته

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بآسفي، أخيرا، إيداع شخص في عقده الثالث السجن المدني بآسفي، رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد متابعته بارتكاب جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار.

وأحال الوكيل العام للملك، المتهم على قاضي التحقيق ملتمسا إجراء تحقيق في مواجهته وإيداعه السجن.

وتلقت عناصر الديمومة بالمركز الترابي للدرك الملكي بالشماعية، في حدود الساعة الرابعة من صباح الخمس الماضي، اتصالا هاتفيا من شخص يفيد، أن جارة له تعرضت لمحاولة القتل من قبل زوجها بحي الدرابلة بالشماعية، ليتم العثور على الزوجة ممددة على ظهرها في غيبوبة وبجانبها بقع من الدم، وظهور آثار الذبح على الرقبة، فنقلت على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي لالة حسناء ومنه إلى مستشفى ابن طفيل بمراكش.

وحسب المعطيات التي استجمعتها عناصر الدرك الملكي، فإن زوج الضحية حاول قتلها، بعدما خلدت وطفلاهما للنوم، وفر هاربا.

كما تم الاستماع إلى بعض الشهود، الذين أكدوا سماعهم صراخ الزوجة واستنجادها، قبل أن يخرج الزوج إلى الشارع وهو يردد “قتلتها… قتلتها” وترك الباب خلفه مفتوحا.

وقامت عناصر الدرك الملكي بحملة بمختلف أحياء المدينة، وامتدت إلى وضع حواجز أمنية، قبل أن يتم إيقاف الزوج بجوار ورشة للبناء يشتغل فيها، والتي التجأ إليها، إلى حين تدبير أمر فراره، بعدما اعتقد أن زوجته فارقت الحياة.

وتم الاستماع إلى الزوج، المتحدر من ورزازات، إذ اعترف بالمنسوب إليه، مشيرا إلى أنه تزوج بالضحية المتحدرة من الشاون، منذ ثماني سنوات، ورزق منها بطفلين، وكانا يعيشان حياة هادئة، وأنه استقر قبل مدة يسيرة بالشماعية، للاشتغال في إحدى ورشات البناء، بعد أن أفلست شركة للبناء كان يشتغل بها بمدينة أخرى، مضيفا أنه في الفترة الأخيرة صار يشك في تصرفات زوجته، التي لم تعد تفارق هاتفها، فضلا على أنها أصبحت لا تعيره أدنى اهتمام، ما أثار غضبه فقرر تصفيتها.

وتم الاستماع إلى الزوجة، بعد تحسن حالتها الصحية، والتي أكدت سوء المعاملة التي تتعرض لها من الزوج، الذي باغتها وهي نائمة رفقة ابنيها بمحاولة قتلها.

محمد العوال (آسفي)