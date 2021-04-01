مافيا التهريب تغرق الأسواق

توابل وتمور وفواكه جافة مهربة من الجنوب والجمارك ترصد خيوط إحدى الشبكات

أغرقت شبكات مهربين الأسواق بالتوابل والتمور المهربة عبر المنافذ الجنوبية. وأفادت مصادر أن الفرقة الوطنية للجمارك تمكنت من رصد خيوط إحدى الشبكات التي تتحكم في قنوات إدخال المواد المهربة ومحلات تخزينها وتوزيعها عبر مختلف مناطق المغرب.

واعتمدت الفرقة الوطنية مقاربة استباقية، إذ باشرت تحرياتها، منذ بداية السنة الجارية، قبل أن تتمكن من رصد خيوط الشبكة والجهات المتحكمة فيها والقنوات التي تمرر عبرها المواد المهربة. وتنشط هذه الشبكة طيلة السنة، لكن نشاطها ينتعش خلال بعض المناسبات، مثل رمضان وعيد الأضحى.

وأبانت عمليات رصد قنوات توزيع هذه المواد أن الشبكة تتوفر على مخازن موزعة عبر مختلف التراب الوطني. وقادت التحريات التي باشرتها فرق الجمارك بناء على معطيات استعلاماتية إلى تحديد المخازن المشبوهة، التي تعود ملكيتها إلى أشخاص يتعاطون تهريب المواد الغذائية ويشكلون منافسة غير شرعية للتجار، الذين يستوردون هذه المواد عبر القنوات القانونية.

وتمكنت عناصر الفرقة الوطنية من تحديد أزيد من 150مخزنا معدا لاستقبال المواد المهربة، خاصة التمور والتوابل وبعض المواد الغذائية التي يكثر عليها الطلب، خلال شهر الصيام.

ونجحت في اقتحام عدد من المخازن وحجز البضائع الموجودة بها، ومتابعة أصحابها. وتتضمن البضائع المحجوزة كميات هامة من التوابل والفواكه الجافة والقطاني وبعض المواد التي تدخل في إعداد الحلويات الخاصة برمضان، تقدر قيمتها الإجمالية بأزيد من 18 مليار سنتيم.

ويأتي تحرك الفرقة الوطنية للجمارك بعد توصل إدارة الجمارك بشكايات من مستوردي هذه المواد، الذين يجلبونها عبر القنوات القانونية ويؤدون عليها الحقوق الجمركية، لكنهم يواجهون منافسة غير متكافئة من شبكات تهريب التوابل والفواكه الجافة.

وأكدت مصادر “الصباح” أن تحريات عناصر الجمارك ستمتد إلى محلات تجار الجملة، من أجل التحقق من الوثائق الخاصة بالبضائع التي يتم تسويقها، خاصة تلك التي تستورد من الخارج.

وتبين من خلال التحقيق مع أصحاب المحلات التي تم اقتحامها وحجز المواد المهربة المخزنة بها، أن الشبكة تضم ناقلين وتجار جملة، مهمتهم تسويق المواد التي يتم جلبها من الخارج وتوزيعها على نقط بيع بمختلف مناطق المغرب.

ولجأ المهربون إلى المنافذ الجنوبية، بعدما تم إغلاق معبري سبتة ومليلية اللذين كانت تمرر عبرهما كميات كبيرة من الفواكه الجافة والأرز، لمواصلة نشاطهم، ما جعل الفرقة الوطنية للجمارك تشن حملة مركزة على محاور طرقية بالجنوب، بعد توصلها بمعطيات حول شبكات منظمة تنشط في تهريب المواد من المناطق الحدودية بالجنوب لإعادة توزيعها في مختلف مناطق المغرب، وتمكنت من رصد خيوط إحدى الشبكات المتحكمة في قنوات التهريب.

عبد الواحد كنفاوي