إغلاق شامل بالداخلة

الحكومة صامت عن التواصل وسط هيمنة إشاعة الحجر الشامل

تستعد سلطات الداخلة لإغلاق شامل للمدينة، بعد اكتشاف حالات عديدة من السلالة الجديدة لفيروس “كورونا” المتحور، في أوساط السكان.

وأكد مصدر مطلع أن القرار سيشمل حظر التجول الليلي والدخول والخروج من الداخلة وإليها، وإغلاق المقاهي والمطاعم، لمدة 72 ساعة، في مرحلة أولية، إلى حين متابعة الحالات، التي تم اكتشافها ورصد وتتبع المخالطين. وهي المدة التي يرجح المصدر أن يتم تمديدها، في حال تطور الوضعية الوبائية داخل المدينة. وشهدت المدينة رواجا سياحيا مهما خلال الشهور الأخيرة، كما احتضنت العديد من التظاهرات الكبرى، من بينها سباق “الصحراوية”، الذي اختتم دورته الأسبوع الماضي. ويأتي قرار إغلاق الداخلة، في وقت يتداول فيه المغاربة “أخبارا” تقول إن المغرب مقبل على مرحلة جديدة من الحجر الصحي تزامنا مع شهر رمضان.

ويتناقل المغاربة فائضا كبيرا من الأخبار المتناثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، أو على صفحات مواقع إخبارية، حول تدبير المرحلة المقبلة، دون أن يتفضل أي مسؤول رسمي ويخرج إلى الناس للحديث إليهم، حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود.

وما يزيد الطين بلة، “تغريدات” رئيس الحكومة نفسه، الذي يلمح إلى خطورة الحالة الصحية وارتفاع مؤشرات الإصابة، واحتمال دخول المغرب مرحلة ثالثة من الوباء الفتاك، في وقت لا تحمل النشرة المسائية لوزارة الصحية أي مؤشر على هذه الخطورة، بل إن سجل الوفيات لم يسجل أي حالة أول أمس (الأحد).

نورا الفواري ويوسف الساكت