عامل الحسيمة يدافع عن تقنين الكيف

أكد فريد شوراق، عامل إقليم الحسيمة، أن مشروع تقنين زراعة نبتة الكيف، هو مشروع اقتصادي واعد وكبير، سيعود بالنفع الكبير على المنطقة باعتماد مقاربة تنموية شاملة ينخرط فيها السكان والشركات والتعاونيات، تحت إشراف مباشر للوكالة الوطنية، في إطار سيسمح للمزارعين والفلاحين بالاستفادة بالدرجة الأولى من المشروع، من خلال مداخيل الزراعة، أي ثمن بيع الكيف، الذي سيكون ثلاثة أضعاف الأثمان الحالية، فضلا عن انخراط الفلاحين وشباب المنطقة في دورات تكوينية في المجال وتعاونيات ولجان سيعهد إليها ومصاحبة المزارعين.

وأكد شوراق خلال اجتماع بمقر عمالة إقليم الحسيمة ضم رئيس دائرة كتامة وبعض ممثلي جمعيات المجتمع المدني عن الدائرة ذاتها ، أن وحدات إنتاج الشركات ستقام داخل المجال الترابي للمنطقة، ما من شأنه أن يعزز البنيات التحتية اللازمة والضرورية لهذه المشاريع الإنمائية، ويسمح من جهة أخرى بتوفير فرص شغل لليد العاملة المحلية، سواء في التجميع أو التخزين أو المعالجة أو النقل، فضلا عن انخراط الدولة في دعم المقاولات الصغرى ذات الصلة بالمشروع وتشجيعها على الاندماج والإنتاج في إطار تعاوني قانوني مدر للدخل. وأضاف عامل إقليم الحسيمة أن إدارة المياه والغابات ستنخرط هي الأخرى في إنجاح مشروع التقنين، عبر تقديم مجموعة من التسهيلات لتمكين الفلاحين من تسوية ملفاتهم و تمليك أراضيهم، سواء عبر الكراء أو الشراء بأثمان مناسبة.

جمال الفكيكي (الحسيمة)

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