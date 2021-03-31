البطيوي حكمة بمهرجان الفيلم القصير

اختارت إدارة المهرجان الوطني للفيلم القصير بوجدة، الممثلة خلود البطيوي لتكون عضوا ضمن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، إلى جانب الناقد السينمائي عبد الكريم واكريم والمخرج محمد طه بنسليمان.

وسيتم تنظيم النسخة الثانية من التظاهرة افتراضيا بسبب ظروف الجائحة، وذلك من فاتح أبريل المقبل إلى خامس منه، والتي ستحمل اسم الفنان الراحل عبد الجبار الوزير، الذي يعتبر من جيل الرواد وساهم كثيرا في إغناء الخزانة الفنية بمجموعة من المسرحيات والأعمال التلفزيونية، التي تألق فيها من خلال تقمص شخصيات متنوعة.

وسيعرف المهرجان، المنظم من قبل جمعية “حنا هما حنا للسينما والمسرح” دخول مجموعة من الأفلام تمثل عدة مدن غمار المنافسة للفوز بالجائزة الكبرى.

يشار إلى أن خلود البطيوي شاركت، أخيرا في الشريط التلفزيوني “ثلاثة د الفرحات” من إنتاج “القناة الثانية”، والذي تدور أحداثه في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حول شقيقين، أحدهما أنجب ثلاثة ذكور، والثاني ثلاث بنات، الأمر الذي يكون سببا في نشوب مجموعة من المشاكل العائلية.

ومن خلال أحداث الشريط التلفزيوني سيتم تناول موضوع النظرة الذكورية داخل المجتمع المغربي، وذلك في محاولة لتسليط الضوء عليه وتصحيح مجموعة من الأمور المرتبطة بتربية المرأة وعلاقتها بالرجل ومكانتها داخل الأسرة.

أمينة كندي

