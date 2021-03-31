5 سنوات لمروج كوكايين بالحسيمة

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أخيرا، متهما بترويج المخدرات القوية “الكوكايين”، وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية تجاوزت مليار سنتيم. وجرى إيقاف المتهم قبل أيام من قبل فرقة مكافحة المخدرات بأمن الحسيمة، بعد أن أبدى مقاومة عنيفة تجاه العناصر الأمنية، إثر استعماله سلاحا أبيض وعبوة من الغاز المسيل للدموع، في محاولة منه للفرار من قبضتها. وضبطت عناصر الشرطة القضائية بحوزة المعني بالأمر لفافات من مخدر الكوكايين كانت معدة للترويج، إذ تم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، قبل إحالته على أنظار وكيل الملك الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بتهم مسك واستهلاك وترويج المخدرات القوية والحيازة غير القانونية للمخدرات والمواد المخدرة، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال.

وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل جميع ما نسب إليه وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وبإتلاف المخدرات وبمصادرة عبوة الغاز المسيل للدموع لفائدة الخزينة العامة.

وفي طلبات إدارة الجمارك قضت المحكمة بأداء المتهم المدان لفائدتها غرامة مالية نافذة قدرها 10 ملايين و239 ألفا و600 درهم مجبرا في سنة واحدة حبسا نافذا عند عدم الأداء مع تحميله الصائر.

جمال الفكيكي (الحسيمة)