الأغلبية تصفع العثماني

اتهمت حليفها “بيجيدي” بالإساءة إلى مصداقية الوطن و”سرقة” مقاعد بالقاسم الانتخابي السابق

خرج، أخيرا، زعماء وقادة الأغلبية الحكومية للرد على مزاعم سعد الدين العثماني، بخصوص القاسم الانتخابي، مؤكدين أنهم لن يسمحوا للعدالة والتنمية، مجددا ب» سرقة « مقاعد لا تعود له، وحصد مقعدين إلى ثلاثة في أغلب الدوائر، على حساب المنافسين الذين ضاعوا في ملايين الأصوات التي حصلوا عليها، ولم تمنحهم مقعدا بفعل تعقد حساب توزيع المقاعد.

واشتكى إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، من الاستبداد الذي يمارسه حاليا « بيجيدي» الساعي إلى الهيمنة على المشهد الحزبي وسرقة « مقاعد» بحساب يخدم مصالحه ضدا على رغبة الناخبين الذين صوتوا على مرشحين بكثافة، وتم إقصاؤهم بسبب القاسم الانتخابي السابق المرتكز على الأصوات الصحيحة، ونسبة عتبة توزيع المقاعد.

وهاجم كبير الاشتراكيين، رئيس الحكومة واتهمه بالإساءة إلى الوطن، وإدانة المؤسسات الدستورية من خلال تقدم حزبه بطعن في القاسم الانتخابي الجديد لدى المحكمة الدستورية، مؤكدا أن الطعن ضرب لمصداقية مؤسسات البلاد، متسائلا ماذا سيكون موقف العثماني، إذا أكدت المحكمة الدستورية أن القاسم الانتخابي المرتكز على عدد المسجلين لا يخالف الدستور؟.

ومن جهته، قال امحند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية، « مالهم طلعوا شوكتهم» على القاسم الانتخابي الجديد، وهو ليس بقانون أو قاعدة رياضية، بل إنه مسألة سياسية محض لتغيير القوانين الانتخابية من أغلبية لأخرى، ومن حكومة لأخرى، وهو شأن عام وطني ودولي.

وأكد المتحدث نفسه، في الدورة العادية للمجلس الوطني لحزبه بالرباط، أول أمس ( السبت)، أن القاسم الانتخابي ليس خرقا للديمقراطية أو القواعد الانتخابية، مضيفا أنه لو تم اعتماد نمط الاقتراع الفردي كما اقترحه حزبه، لما حصل المتشبثون بالقاسم الانتخابي السابق على مقعدين، مضيفا أن القاسم الانتخابي الجديد ليس خرقا للديمقراطية أو القواعد الانتخابية.

وهاجم رشيد الطالبي العلمي، القيادي في التجمع الوطني للأحرار ، «بيجيدي» متهما إياه ببيع الأوهام إلى المواطنين، مؤكدا أن القاسم الانتخابي المرتكز على عدد المسجلين، قانوني، ودستوري و ديمقراطي، وأنه ينطبق على جميع الأحزاب، ولا يميز بينها من خلال رموزها، وأنه سيأتي يوم ينفع هذا القاسم الانتخابي الذين يرفضونه، في إشارة إلى « بيجيدي»، على غرار القاسم الحالي الذي ساعدهم حاليا، وكانوا رافضين له سابقا.

أحمد الأرقام