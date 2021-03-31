نجمي يستقيل من قيادة الاتحاد

لشكر: لا علم لي بالاستقالة ولا وقت لي للاهتمام بمواقع نكرة

اختار حسن نجمي، العضو القيادي بالاتحاد الاشتراكي، تقديم استقالته من عضوية المكتب السياسي للحزب، في ندوة للمركز الأوربي للإعلام، نقلت مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد نجمي أن استقالته من قيادة الحزب، قرار واع، وأنه ليس منفعلا، مؤكدا أنه سيبقى مجرد مناضل بسيط، في لحظة تأمل، إلى أن يقدر الله أن تعود الأمور إلى مسارها، وتصحيح المسار التاريخي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

واختار الرئيس السابق لاتحاد كتاب المغرب، تقديم الاستقالة خلال ندوة لمناقشة جدلية السياسي والثقافي في تجربته، نظمها المركز المذكور، ونقلها موقع «حرة بريس» عبر منصة التواصل الاجتماعي، ليفتح بذلك فصلا جديدا من الصراع، الذي ظل يخوضه داخل المكتب السياسي، إلى جانب عدد من الأعضاء، من أجل تصحيح ما يعتبره اختلالات في تدبير الحزب. وذكر نجمي للمناسبة بموقف المرحوم عبد الرحيم بوعبيد في المؤتمر الرابع للحزب المنعقد في يوليوز 1984، حين أعلن أمام المؤتمر استقالته من الحكومة، إذ كان يتحمل منصب وزير دولة إلى جانب عبد الواحد الراضي، وزيرا مكلفا بالتعاون وأمينا عاما لاتحاد العربي الإفريقي، وهي الاستقالة التي استلهم منها قراره اليوم بالاستقالة من المكتب السياسي.

وحرص نجمي على التذكير بواقعة الاستقالة من الحكومة، مؤكدا أنها تمثل «الأخلاق التي تربينا عليها، وتعلمناها من عبد الرحيم وعبد الرحمن اليوسفي، ومن رموز الاتحاد الاشتراكي ومن تاريخ الممارسة السياسية الحزبية»، وهي الأخلاق التي استوحاها اليوم، في الإعلان عن استقالته من عضوية المكتب السياسي. وفي تعليق له على خبر الاستقالة، أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، أنه لم يتوصل بأي استقالة، ولا علم له بها، رافضا الإدلاء بأي تعليق على الموضوع، مشيرا إلى أنه ليس لديه الوقت لمتابعة «المواقع النكرة التي تحاول نشر التدليس والتزييف على الرأي العام».

وبدا الكاتب الأول منفعلا من سؤال «الصباح» حول تداعيات الاستقالة على الحزب في هذه الظرفية، مؤكدا أنه منشغل في جولات تنظيمية بثلاث جهات، ولا أثر لمثل هذه القضايا على عمل الاتحاديين.

برحو بوزياني