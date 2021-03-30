30 سنة لقاتلي نديميهما بفاس

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، مساء أول أمس (الخميس)، 30 سنة سجنا نافذا بتفاوت على متهمين بقتل نديميهما في حادثين مختلفين بسبب نزاعات تافهة، بعدما توبعا في ملفين منفصلين أحدهما مع جانح ثالث حكم غيابيا بشهر واحد موقوف التنفيذ و500 درهم غرامة بجنحة «استهلاك المخدرات».

وآخذت المحكمة صديقه بالجنحة نفسها والسكر العلني والضرب والجرح بالسلاح الأبيض المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، وحكمت عليه لأجل ذلك ب10 سنوات سجنا نافذا وأدائه 40 ألف درهم تعويضا مدنيا لزوجة الهالك ونيابة عن كل واحد من أبنائها الثلاثة، ومليوني سنتيم لكل واحد من والديه.

واستمعت للمتهم الرئيسي و5 شهود بينهم أفراد من عائلة الهالك والمرافعات، فيما استمعت في الملف الثاني ل7 شهود حضروا نزاع المتهم بقتل نديمه في نزاع مماثل، الذي أدين ب20 سنة سجنا نافذا بجناية القتل العمد، فيما برئ من محاولة هتك عرض قاصر بالعنف، بعد مناقشته في سابع جلسة بعد 3 أشهر ونصف على إدراجه.

حميد الأبيض (فاس)