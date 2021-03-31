مصرع رضيع في “مطفية”

لقي رضيع يبلغ من العمر 10 أشهر حتفه غرقا، بعد سقوطه في خزان مائي «مطفية» بدوار الطرش بجماعة سيدي التيجي، دائرة بوكدرة بإقليم آسفي.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مسرح الحادث، وانتشلت جثة الضحية من قبل عناصر الوقاية المدنية، قبل نقلها إلى مصلحة الطب الشرعي بمستودع الأموات البلدي بآسفي. واستمعت عناصر الدرك الملكي إلى والدة الطفل الضحية، التي أفادت أن ابنها كان يلعب قرب المنزل، بينما كانت منشغلة ببعض الأشغال المنزلية، وبعد مرور قرابة ربع ساعة بحثت عنه في غرفة المنزل والبهو دون العثور عليه، قبل أن تكتشف أنه سقط في الخزان المائي (مطفية).

وأكدت أن المطفية، لم تكن مغلقة، على اعتبار أنهم يشتغلون نهارا في استخراج الماء للقيام بالأشغال المنزلية.

محمد العوال (آسفي)