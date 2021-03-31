انتحار أمني بالناظور

علم من مصدر مطلع، أن عناصر مصلحة الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي للناظور، باشرت أول أمس (السبت) إجراءات معاينة جثة مقدم شرطة، وذلك بعدما تم اكتشافها داخل منزله ببني أنصار، عليها آثار عيار ناري أطلق من سلاحه الوظيفي. وأضاف المصدر ذاته أن جثة الهالك تم إيداعها بقسم الأموات بالمستشفى الحسني بالناظور رهن التشريح الطبي، بينما فتحت مصلحة الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي للناظور، حيث كان يشتغل الهالك، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الخلفيات والملابسات الحقيقية للوفاة، التي ترجح المعطيات الأولية للبحث أنها ناجمة عن فرضية انتحار. وأكدت المصادر أن مصالح الأمن الوطني تتعامل مع هذا الحادث في هذه المرحلة من البحث على أنه نتيجة انتحار، وذلك بسبب ظروف ومكان اكتشاف الجثة داخل شقة الهالك البالغ من العمر 32 عاما والتي كان يكتريها ببني أنصار، رفقة أحد زملائه في العمل.

جمال الفكيكي (الحسيمة)