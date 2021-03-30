التعليم… الخاسر الأكبر

لم يتخيل الكثير من المغاربة، قبل مارس الماضي، أنه من الممكن، وبسبب فيروس، ستتوقف الدراسة، وتغلق المدارس أبوابها في وجه التلاميذ.

فبعد تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وضعت السلطات بعض الإجراءات الاحترازية، لكن لم يتصور الكثيرون أن يصل الأمر إلى حد منع الدراسة، وإغلاق المؤسسات التعليمية، سيما أنها تجربة جديدة بالنسبة إلى المغرب.

ففي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية الوطنية، أنه، ولأسباب مرتبطة بمنع انتشار فيروس “كوفيد 19″، يمنع على التلاميذ التوجه إلى المؤسسات التعليمية، تبعثرت أوراق الكثيرين، وزادت معاناة الكثير من المغاربة بعد الاعتماد على التعليم عن بعد، وما ترتب عن ذلك من مشاكل كثيرة.

فأمام حزمة الإجراءات التي فرضتها السلطات لتجنب الأسوأ، كان على الأسر المغربية، مسايرة الوضع الذي فرض عليها، والتأقلم مع الأمر الواقع، وتحمل كل التأثيرات السلبية التي خلفها اعتماد التعليم عن بعد.

وفي هذا الصدد، قال جواد مبروكي، خبير في التحليل النفسي، إن التعليم عن بعد، ولد الكثير من الضغط على التلاميذ والطلاب وكذلك الأساتذة والآباء، إذ وصل الأمر إلى حد الإصابة باضطرابات نفسية وجسدية.

وسجل مبروكي، في تحليل سابق، العواقب الوخيمة للتعليم عن بعد الذي فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد، سيما على تلاميذ التعليم الابتدائي، مؤكدا أن نسبة كبيرة منهم، عانت القلق الشديد واضطراب النوم والأكل والاضطرابات السلوكية مثل الأرق الحركي والمشاحنات والمعارك بين الإخوة والأخوات، قبل أن يضيف أن الوضع أصبح معقدا عندما أجبر الآباء الأطفال على حضور الفصول الدراسية عن بعد والقيام بواجباتهم، فأصبح التعلم موضوعا للنزاع والصراع.

كما أن التعليم عن بعد، والذي كان الحل البديل في زمن جائحة كورونا لاستمرار الدراسة وعدم إعلان سنة بيضاء، من الأسباب التي أججت المشاكل والصراعات بين بعض أولياء أمور تلاميذ والمؤسسات الخاصة، التي فرضت أداء المستحقات الشهرية رغم توقف الدراسة حضوريا. وعرت جائحة فيروس كورونا المستجد العلاقة الهشة بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور، وعصفت بها في بعض الحالات، ما ترتبت عنه الهجرة إلى المؤسسات العمومية.

ففي الوقت الذي وجهت فيه اتهامات مباشرة للمؤسسات التعليمية بأنها تفكر في الأرباح فقط، خرجت عن صمتها لتؤكد أنها مقاولات تجارية قانونية تقدم خدماتها بمقابل مادي، لذلك فمن حقها البحث عن أرباح، قبل أن تؤكد أن الذين يرمونها بتهمة البحث عن الأرباح فقط، هم الآباء الذين يريدون أن يساووا بين وضعيتهم ووضعية الآباء المتضررين.

إيمان رضيف