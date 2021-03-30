امرأة تحاول قتل مقدمة برنامج

مرت مقدمة برنامج تلفزيوني معروف على شاشة قناة محلية في رومانيا، بلحظات رعب حقيقي أثناء تقديمها للبرنامج، فقد فاجأتها امرأة وصلت إليها على المسرح وهي عارية، وبيدها حجر حاولت رميه على المذيعة بنية الإضرار بها وأذيتها، إلا أن عاملين بالأستوديو أدركوها وسيطروا عليها ومنعوها مما كانت تنويه، طبقا لما بث في فيديو انتشر بوسائل إعلام.

وفي الوقت الذي كان العاملون يتصلون بالشرطة، كانت المرأة حاملة الحجر تصرخ، معلنة عن رغبتها بقتل مقدمة البرنامج، إلى أن وصلت دورية تسلمت المهاجمة، ثم علموا في تحقيق أولي معها أنها تمكنت من التسلل إلى الأستوديو من باب خلفي.

عناكب تجتاح منازل أستراليا

انتشر مقطع فيديو بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، لمجموعة من العناكب، تكتسح مجموعة من المنازل في ولاية ساوث ويلز جنوب أستراليا.

وأرجعت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، سبب هذا الهجوم إلى الطقس القاسي في الولاية، الذي أدى إلى هروب العناكب إلى الأراضي الجافة.

وترجع أسباب هذه الظاهـــرة إلـى سلـوك العناكب عند حدوث تغيرات مناخية مفاجئــة، كارتفاع الحرارة في الفصول البـاردة أو العكس، ما يدفعهــا إلـى الهجرة، وهو سلوك يحدث بشكـــل طبيعي، لكن لا تتم ملاحظته لأنه نادرا ما يحدث بشكل جماعي وبأعداد ضخمة كما حدث في أستراليا.

البرق يقتل رياضية أولمبية

قتل البرق رياضية ركوب الأمواج، كاثرين دياز، وهي من السلفادور، بينما كانت تتدرب لبطولة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو.

وقالت وسائل إعلام محلية إن البرق أصاب دياز (22 عاما) بمجرد دخولها المياه في شاطئ التونكو، الذي يبعد نحو 16 كيلومترا إلى الجنوب عن العاصمة سان سالفادور.

وقال الاتحاد الدولي لركوب الأمواج: “جسدت كاثرين البهجة والطاقة التي تميز رياضة ركوب الأمواج، وتجعلها محببة إلى قلوبنا جميعا سفيرة عالمية للرياضة”.

وكانت دياز تستعد لبطولة العالم التي من المقرر إقامتها بين 29 ماي المقبل و6 يونيو في بلادها. ولأول مرة ستصبح مسابقة ركوب الأمواج بطولة رسمية في الألعاب.