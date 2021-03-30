بوطازوت بطلة كليب الغافولي

علمت “الصباح” أن الممثلة دنيا بوطازوت، شاركت المغني زكرياء الغافولي تصوير فيديو كليب أغنية جديدة، تحمل عنوان “شوف زمان”.

وكشفت المصادر أن بوطازوت، تخوض من خلال فيديو كليب الغافولي تجربة جديدة، في مسيرتها الفنية، إذ وافقت على تجسيد دور في الفيديو كليب، وهي التجربة التي أضحى الكثير من الممثلين يوافقون على خوضها، منهم الممثلة عائشة ماهماه.

وانتهى الغافولي، حسب المعلومات المتوفرة من تصوير مشاهد الفيديو كليب، قبل أيام، علما أنه من المقرر أن يطرح الأغنية المصورة على طريقة فيديو كليب، مباشرة بعد رمضان. وفي سياق متصل، تكلف الغافولي إلى جانب يونس آدم، بكتابة كلمات الأغنية وتلحينها، فيما أشرف على التوزيع الموسيقي أشرف بنصفية، علما أن الفيديو كليب من توقيع إدريس سبيل.

وفي سياق متصل، طرح الغافولي، ألبوما يتضمن مجموعة من الأغاني، منها “الخمسة دالصباح”، التي مزج فيها بين موسيقى الكناوة والراي، وأغنية “أويدا ياوا”، التي طرحها على قناته الخاصة قبل أشهر والتي تعد عودة جديدة للغافولي إلى الأغاني التراثية بإيقاعات أمازيغية اشتهر بها، و”تغيب وتبان”، التي حققت نجاحا كبيرا، مسجلة أكثر من 11 مليون مشاهدة على موقع “يوتوب” و”ضارني قلبي” التي تجاوزت 18 مليون مشاهدة على موقع “يوتوب”.

واختار الغافولي طرح أغاني الألبوم بشكل منفرد، علما أنها تتميز بالتنوع بين ألوان الراي والرومانسي والشعبي العصري.

إيمان رضيف