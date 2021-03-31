رسالة رياضية: الوداد

يبدو أن الوداد يسير نحو توسيع الهوة بينه وبين باقي الأندية، سواء على مستوى المنافسة المحلية، أو على مستوى الحضور القاري.

فمحليا، يظهر أن الوداد عرف كيف يدبر المرحلة الانتقالية التي مر منها الموسم الماضي، إذ سرعان ما جدد نفسه، بجلب عدد كبير من اللاعبين، بعضهم يقدم إضافة واضحة، على غرار أمين أبو الفتح وأيوب الكعبي وسايمون مسوفا ومحمد أوناجم وسفيان المودن وغيرهم.

هذا يدل على أن النادي مستقر من الناحية المالية، رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم، نتيجة انتشار «كورونا»، ومنع الجمهور من حضور المباريات، وغياب بدائل تسويقية وركود سوق الإشهار.

وإضافة إلى ذلك، استفاد الوداد من عاملين آخرين، الأول هو الهدوء الذي يعيشه محيطه، ويجعل الرئيس سعيد الناصري يشتغل دون ضجيج، بغض النظر عما إذا كان هذا الوضع صحيا، على المدى البعيد أم لا، والثاني هو الأزمة التي يمر منها المنافس الأبرز الرجاء، والتي تجعل الوداديين يلعبون ويسيرون فريقهم دون ضغوط.

ومازالت أغلب الأندية الأخرى غير قادرة على مجاراة الوداد والرجاء، ذلك أن نهضة بركان يمر من مرحلة فراغ، بحكم المشاكل التي يواجهها في تجديد نفسه، وغياب الحافز الكافي للمنافسة على اللقب، خصوصا من حيث ضعف ثقافة الألقاب لدى النادي، وضعف الضغط الإيجابي للجمهور.

ويمكن القول إن عدم فوز نهضة بركان ببطولة الموسم الماضي سيجعله ينتظر سنوات أخرى، إذا أراد تحقيق ذلك.

ويبدو أن مشروع شباب المحمدية مازال يحتاج الكثير من الوقت والعمل، حتى يصل إلى درجة تشكيل خطر على الوداد، فيما تكتفي باقي الأندية الأخرى بتنشيط البطولة، وتصطدم بصخرة الإكراه المادي، وسوء التسيير.

وخدم تقنين إنفاق الأندية مصالح الوداد، إذ أصبح يصول ويجول في سوق الانتقالات، وبإمكانه جلب أي لاعب في البطولة دون مشاكل.

هذا الوضع يخدم حقا مصالح الوداد محليا، لكنه سيف ذو حدين، ذلك أن ضعف الأندية الأخرى سيضعف المنافسة، وضعف المنافسة قد يضعف الوداد نفسه، عندما يواجه الأندية الكبرى قاريا، أليس كذلك؟

عبد الإله المتقي