دياب تثير الجدل بـ “الكعب العالي”

أصدرت النجمة مايا دياب عملها “الكعب العالي” باللهجة المصرية من كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة، الذي أثار جدلا كبيرا، خلال الترويج له. استطاعت مايا من خلال هذه الأغنية أن تكون حديث الساعة، إذ وصل هاشتاغ “الكعب العالي” إلى الرتبة الأولى في قائمة الأكثر تداولا على” تويتر”. وحققت الأغنية بعد ساعات قليلة فقط من إصدارها حوالي نصف مليون مشاهدة على موقع “يوتوب” وتفاعل معها جمهورها ومحبوها بشكل كبير.

اللوزي تكشف تفاصيل “بين السما والأرض”

كشفت الفنانة يسرى اللوزي عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل “بين السما والأرض” المقرر عرضه في رمضان ، مؤكدة أن العمل يتشابه مع الفيلم الشهير في القصة الأساسية، ولكن يختلف عنه في طريقة العرض، إذ يتم تقديم تاريخ كل شخصية بطريقة الفلاش باك.

وأضافت يسرى اللوزي أنها قدمت شخصية فتاة عصرية تدعى مرام وتعمل مدربة لياقة بدنية وتحمل شخصية قوية، ولكنها مثل الفتيات تتعرض للعديد من المواقف الصعبة في المجتمع المصري، مثل مضايقات الشباب والتحرش.