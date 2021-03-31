100 مليون لخاليلوزيتش

تغييرات طفيفة متوقعة في تشكيلة المنتخب أمام بوروندي

ضمن وحيد خاليلوزيتش 100 مليون، عقب تأهل الأسود، فيما ضمن اللاعبون الحصول على 25 مليونا.

وحددت الجامعة المنحة التي سيحصل عليها لاعبو المنتخب الوطني، في حال تتويجهم بكأس إفريقيا في 100 مليون سنتيم.

وسيحصل لاعبو الفريق الوطني على 70 مليونا، في حال حصولهم على الوصافة، و 50 مليونا للتأهل إلى نصف النهائي، و40 مليونا للتأهل إلى ربع النهاية.

وحددت مصادر متطابقة المنحة التي خصصتها الكنفدرالية الإفريقية للاتحادات التي ضمنت حضورها في “كان” في 200 مليون.

وهنأ الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو المنتخب الوطني، على التأهل، ونشر تغريدة عبر حسابه الشخصي ب”تويتر”، كتب فيها “تستحقون العبور أيها الأسود… حظ سعيد”.

من ناحية ثانية، ذكرت مصادر متطابقة أن اللاعبين حكيم زياش وأشرف حكيمي سيكونان حاضرين في مباراة غد (الثلاثاء) أمام بوروندي.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الناخب الوطني لن يقوم بتغييرات كثيرة في التشكيلة التي واجهت موريتانيا الجمعة الماضي.

وطلب تشيلسي إعفاء نجمه من المشاركة أمام بوروندي إذا ضمن الأسود مشاركتهم في “الكان”، بعد مواجهة موريتانيا.

وحسب معلومات “الصباح” فإن أغلب اللاعبين لم يكونوا راضين عن أدائهم في مباراة موريتانيا، ويصرون على المشاركة أمام بوروندي لتأكيد أحقيتهم في الدفاع عن الألوان الوطنية.

نور الدين الكرف