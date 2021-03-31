بورجي مدربا لـ “الكوديم”

تعاقد المدرب محمد بورجي، مع النادي الرياضي المكناسي لكرة القدم، بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الحالي، خلفا للمدرب محمد توتة.

ومن الأهداف المتفق عليها بين بورجي والنادي المكناسي، قيادة الفريق إلى تحقيق الصعود إلى القسم الوطني الثاني، بعد أن أنهى مرحلة الذهاب في الرتبة الثالثة برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر اتحاد وجدة.

وسبق للمدرب محمد بورجي حمل قميص جمعية سلا والوداد الرياضي والجيش الملكي وأولمبيك أسفي والنادي الرياضي لحمام الأنف بتونس والدفاع الجديدي، قبل أن ينهي مشواره لاعبا برجاء بني ملال، وأشرف بعدها على تدريب نهضة الزمامرة والاتحاد البيضاوي وشباب قصبة تادلة، الذي قاده إلى ضمان البقاء الموسم الماضي.

خالد المعمري (مكناس)