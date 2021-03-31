مغربي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للإنقاذ

انتخب محمد علي غربال، رئيس الجامعة الملكية المغربية للإنقاذ، نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للإنقاذ، خلال الجمع العام الانتخابي المنعقد، السبت الماضي، عبر تقنية التواصل المرئي، تطبيقا للإجراءات الاحترازية الصحية. وتم التصويت بالإجماع على رئيس الجامعة الملكية المغربية، إذ حظي بثقة كل الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي.

وانتزع المغرب منصب رئيس اللجنة المالية، وهو المنصب الذي عرف تنافسا قويا بين عدة دول أعضاء في الاتحاد الدولي، سيما رئيسة الاتحاد النرويجي.

ونال المغرب أغلبية الأصوات، إذ دعمته دول القارة الآسيوية والإفريقية والقارة الأمريكية.

وأكد محمد علي غربال، رئيس الجامعة الملكية المغربية للإنقاذ، ورئيس الاتحاد الإفريقي، أن المغرب يحظى بثقة دولية كبيرة، بفضل السياسة الرشيدة لمحمد السادس.

وأشاد بالدور الفعال للدبلوماسية الرياضية المغربية، التي تمكنت من الحصول على مناصب مهمة في العديد من الهيآت الدولية الرياضية.

ويذكر أن محمد علي غربال ابن منطقة لكفاف ضواحي خريبكة، وحاصل على شهادة الدكتوراه من أمريكا، وضابط سابق في البحرية الملكية، واشتغل في مجال الإنقاذ لمدة 20 سنة، وأسس الجامعة الملكية المغربية للغوص والأنشطة تحت المائية، وفي 2018، أسس الجامعة الملكية المغربية للإنقاذ.

نور الدين الكرف