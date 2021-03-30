تطورات الفيديو الفاضح لعون سلطة

ظهرت معطيات جديدة في قضية تورط عون سلطة بالبيضاء، في مشهد فاضح مع طليقة صديقه، إذ أكد مقربون من الهالك أنه لم ينتحر، لشعوره بالخيانة، وإنما توفي بسبب المرض. وحسب مصادر «الصباح»، فإن الراحل ووري جثمانه الثرى مباشرة بعد وفاته، ولم تخضع جثته للتشريح الطبي، باعتباره إجراء إلزاميا، بحكم أن النيابة العامة في حالات الانتحار، تأمر بشكل صارم الضابطة القضائية بنقل جثث المنتحرين لتشريحها للتأكد من ظروف الوفاة، مبرزة أن الراحل تدهورت حالته الصحية بفعل المرض قبل أن يفارق الحياة.

وانتشرت أخبار تفيد أن الراحل وضع حدا لحياته بعد توصله بمقطع فيديو أرسله له صديقه الحميم يعمل عون سلطة، يظهر فيه مع طليقته.

وما عزز انتشار خبر الانتحار، أن العون كان الصديق الحميم للراحل، ونجح في ربط علاقة مع زوجته السابقة مباشرة بعد تطليقها، وأن الهالك بعد توصله بالشريط المشبوه، فارق الحياة بفترة، إضافة إلى أن عائلته تقدمت بشكاية في الموضوع إلى مسؤولي العمالة ضد العون، الذي أوقف عن العمل.

مصطفى لطفي