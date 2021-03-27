التربية الدامجة موضوع يوم دراسي بكلميم

شكل موضوع “التربية الدامجة بين المؤسسات التعليمية والمراكز المتخصصة” محور يوم دراسي جهوي، نظمته اليوم السبت بكلميم، جمعية آباء وأمهات الأطفال المصابين بالتوحد.

ويسعى هذا اللقاء المنظم بشراكة مع المرصد الجهوي للتربية الدامجة سوس ماسة، ومجموعة عمل كلميم واد نون للتربية الدامجة، إلى تعميق النقاش حول التربية الدامجة كموضوع يستدعي مزيد من الاهتمام لمزيد من التوعية والتحسيس، لاسيما على مستوى جهة كلميم واد نون في أفق إحداث مرصد جهوي للتربية الدامجة بالجهة.

وأكد رئيس جمعية آباء وأمهات الأطفال المصابين بالتوحد بكلميم، عبدالكريم إد بنصر، أن هذا اللقاء شكل مناسبة لعرض تصورات المخطط الجهوي للتربية الدامجة الخاص بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بكلميم واد نون، ومراحل تنزيله . وأضاف في كلمة بالمناسبة، أن المشاركين في هذا اللقاء يسعون الى الخروج بتوصيات ورفعها للجهات المعنية بهذا الموضوع.

وقدمت خلال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة فاعلين جهويين عاملين في مجال الإعاقة بجهتي كلميم وادنون ومن سوس ماسة وممثلين عن قطاعات معنية (تربية وطنية، وصحة، تعاون وطني، تكوين مهني، اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بكلميم واد نون)، تقديم عروض تلامس مواضيع تتعلق أساسا ب “تنزيل مشروع التربية الدامجة وعلاقتها بالمراكز المتخصصة”، و “تنزيل المخطط الجهوي للتربية الدامجة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم وادنون”، وكذا عرض استراتيجية المرصد المغربي للتربية الدامجة.